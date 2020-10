Markieff Morris assume son côté « old school »

Son frère Marcus, aux Clippers, s’est fait remarquer pour ça pendant tout les playoffs. D’abord contre les Mavs, avec Luka Doncic comme cible principale, puis avec son accrochage en compagnie de Paul Millsap face aux Nuggets.

Sans aller jusqu’aux nombreux excès de Marcus, Markieff Morris assume, lui aussi, de ne pas être un enfant de cœur quand il entre sur un parquet.

« C’est du basket. Sur le terrain, on est là pour intimider », assure-t-il, dans des propos repris par le Los Angeles Times. « On est comme ça. J’utilise ça à mon avantage. Je rentre sur le parquet pour être physique. Je viens pour faire un malheur, pour changer la rencontre avec mon énergie. Je suis « old school ». Je joue dans une nouvelle époque, mais je reste de la vieille école. »

Néanmoins, il serait injuste de réduire l’impact de Markieff Morris durant les Finals contre le Heat à ce simple aspect physique et à ses muscles. Précieux en sortie de banc, il compile 10.5 points à 42 % de réussite à 3-pts et 4.3 rebonds de moyenne, en seulement 22 minutes par match.

Il avait notamment inscrit 19 points avec quatre tirs primés dans le Game 3, remporté par Miami.

L’ancien des Suns, des Wizards, du Thunder ou encore des Pistons est important dans le collectif de Los Angeles et le voilà désormais à une petite victoire d’une bague de champion. « On peut encore faire mieux, on le sait », conclut-il. « On a encore une étape à franchir avant de réussir. »