Dwane Casey a donné des devoirs à ses Pistons

Ayant notamment apprécié le sérieux et le travail de Sekou Doumbouya pendant le mini camp d’entraînement des Pistons, Dwane Casey sait que ces trois semaines se terminent et qu’il va falloir capitaliser dessus.

En attendant la reprise de la saison prochaine, dont on ne sait pas encore à quelle date elle va démarrer, le coach des Pistons a donné des devoirs de vacances à ses troupes.

« On doit conserver cet état d’esprit, celui d’être prêt à repartir dès qu’on va nous dire qu’on peut commencer le training camp », annonce l’ancien coach des Raptors au Detroit Free Press. « En partant, on a donné des instructions aux joueurs, pour leur dire ce qu’ils doivent faire et travailler. On essaie de trouver des endroits sûrs pour jouer et pour les rencontrer. C’est le plus important : la sécurité des joueurs. »

Les joueurs ne vont effectivement plus pouvoir bosser ensemble car le centre d’entraînement des Pistons est fermé pour les deux prochaines semaines. C’est donc du travail individuel avec les coaches qui attend les Pistons pendant au moins quinze jours, avant de rapidement pouvoir à nouveau travailler collectivement.

« Je pense que le basket leur a davantage manqué qu’ils ne le pensaient », poursuit Dwane Casey. « Mais il y a encore des progrès à faire, en termes de lecture, sur les situations de pick-and-rolls. La seule chose qu’on ne peut pas remplacer, c’est la compétition. »

Une compétition absente du quotidien des Pistons depuis le 11 mars et leur dernier match contre les Sixers.