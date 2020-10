Dwane Casey très satisfait de Sekou Doumbouya

Dwane Casey a livré ses impressions sur le mini-camp des Pistons, qui se termine le 6 octobre. Ce stage lui permet de faire une revue d’effectif tout en se projetant déjà sur ce qu’il voulait mettre en place pour la saison prochaine. Le constat est globalement positif malgré l’incertitude qui règne depuis la fin de la saison régulière début mars.

« Nos gars étaient en super forme même s’ils n’ont pas disputé de compétition depuis mars, a-t-il noté. Notre staff a fait un super job en mettant un peu de viande sur les os de nos gars, et en ayant bossé sur la force et la condition physique. J’ai été très content par rapport à ça, à la façon dont les gars ont joué dur et se sont battus. Je crois que le basket leur avait manqué, plus qu’ils ne le pensaient ».

« Ce n’est pas un produit fini, mais il a fait un grand pas en avant sur sa croissance et son développement »

Comme il l’avait souligné le week-end passé en le félicitant pour son sérieux, le coach des Pistons a également confirmé la bonne tenue de Sekou Doumbouya pendant le camp.

« Je suis très satisfait de Sekou. Sa croissance en tant que jeune homme, la façon dont il a abordé ce qu’il avait à faire pour progresser, la façon dont il avance. Ce n’est pas un produit fini, mais il a fait un grand pas en avant sur sa croissance et son développement. Il a fait un travail magnifique avec son corps. Il s’est un peu tonifié. Je suis vraiment satisfait de ce qu’il a fait ».

Enfin, coach Casey a laissé entendre qu’il pourrait y avoir un spot supplémentaire pour le Français au poste 5, notamment sur les phases de défense de zone que les Pistons aimeraient davantage utiliser la saison prochaine, à l’image de ce qu’ont fait Miami et Boston en playoffs.