Jaylen Brown : « L’agressivité défensive sera la clé pour nous, c’est quelque chose qu’on doit maintenir »

Lors des deux premiers matchs perdus par Boston contre Miami, Jaylen Brown a été une des principales victimes de la bonne défense du Heat et des difficultés celtes en attaque, le ballon arrivant très peu jusqu’à lui par séquences. Ce n’est pas un hasard s’il a été un des protagonistes de l’explication de texte de l’équipe après le Game 2.

« C’est dur. J’essaie de suivre le rythme du match la plupart du temps, de laisser le jeu venir à moi. Parfois, il ne vient pas, c’est dans ces cas-là que je suis frustré » confesse-t-il.

« Je réalise qu’il y a tellement de manières d’avoir de l’impact sur le jeu, avec ou sans le ballon, ça n’a pas d’importance » poursuit-il pour relativiser. Il a en tout cas mis ces préceptes à exécution dès le début de la troisième manche, et ce n’est pas un hasard non plus si les C’s ont fait un match plein avec un Jaylen Brown particulièrement agressif à 26 points à 11/17, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 1 contre.

« Je peux peser, que le ballon vienne à moi ou non. Et il faut que je sois agressif dès que je le reçois, agressif en défense, agressif au rebond. Je pense que ça s’est accentué pour moi avec le Game 3, et que ça va continuer. »

On le sait, en playoffs, c’est souvent ce qui fait la différence, surtout avec une équipe capable d’aller très vite quand elle récupère le ballon.

« Oui, c’est bon pour moi et pour l’équipe » dit-il au sujet des paniers faciles en contre-attaque. « Je pense que l’agressivité défensive sera la clé pour nous, c’est quelque chose qu’on doit maintenir. » On pense à ce contre plein d’autorité sur Goran Dragic, conclu par Jayson Tatum de l’autre côté. « La défense est très importante pour nous, c’est très important pour moi. Je peux encore monter d’un cran, et je vais le faire. »