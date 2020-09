Brad Stevens réunit ses leaders pour mettre les choses au clair

Si Kemba Walker et Jayson Tatum ont assuré que tout allait bien dans le vestiaire des Celtics après la deuxième défaite de l’équipe face à Miami, ça a visiblement chauffé entre Marcus Smart et Jaylen Brown.

Le meneur, considéré comme l’âme de l’équipe, était extrêmement énervé après le revers, ses tirs à 3-points compliqués et ses mauvaises passes dans le quatrième quart-temps lui ayant sans doute valu des remarques. D’après The Athletic, il s’était ainsi déjà disputé avec des assistants de l’équipe pendant le match, avant donc de rentrer en furie dans le vestiaire. Jaylen Brown lui aurait finalement répondu, lui demandant de se calmer.

Toujours d’après The Athletic, les objets ont volé et les deux hommes ont dû être éloignés l’un de l’autre avant que ça ne devienne physique, ESPN parlant plutôt d’un intense échange verbal.

Dans tous les cas, Marcus Smart a ensuite quitté le vestiaire en hurlant, et Brad Stevens a décidé un peu plus tard dans la soirée de réunir ses leaders (Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart) afin de mettre les choses au clair, une fois les émotions de cette frustrante défaite un peu diluées.