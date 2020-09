Tempête dans un vestiaire : les Celtics minimisent le coup de sang de Marcus Smart

Marcus Smart qui sort du vestiaire en hurlant que tout le monde « raconte de la merde », des bruits forts (comme des objets jetés contre les murs) entendus de l’extérieur, plusieurs personnes qui crient…

Visiblement, l’après-match, après la deuxième défaite en deux matchs face au Heat, a été particulièrement explosif pour Boston, les Celtics ayant cette fois gâché une avance de 17 points, après avoir mené de 14 points dans la première rencontre. Mais pour Jaylen Brown, c’était surtout la compétitivité de Marcus Smart qui s’exprimait.

« C’est pour ça qu’on l’aime », expliquait l’arrière/ailier. « Il joue avec passion, il a un feu intérieur et c’est ce que j’aime le plus chez lui, pour être honnête. Il a ce désir et cette envie, et on a besoin que ça continue. »

Kemba Walker et Jayson Tatum n’ont de leur côté pas voulu parler de l’épisode.

« Il ne s’est rien passé dans le vestiaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, pour être honnête. Tout va bien », assurait même le meneur. « On n’est pas censé parler de ce dont on a discuté après une victoire ou une défaite. C’est pour ça qu’on va dans le vestiaire et qu’on se parle, qu’on gagne ou qu’on perde », complétait l’ailier.

Pour Brad Stevens, il y avait simplement « beaucoup d’émotions » après un « match difficile », et une « défaite difficile ». Et forcément, avec un passionné comme Marcus Smart, ça ne peut que faire des étincelles.

« Dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas, des bagarres et des disputes, et c’est exactement ce que nous sommes : une famille », détaillait Jaylen Brown. « Nous allons nous demander des comptes mutuellement, et nous devons faire ce qu’il faut pour aller sur le terrain et mettre en place notre jeu le prochain match. »

Ce coup de sang de Marcus Smart peut-il finalement être positif ?

« Je pense », terminait Jaylen Brown. « Beaucoup de gens sont passionnés et émotifs, et je suis l’une de ces personnes. Je le vois comme ça. Je le vois comme de l’émotion, de la passion et je ne le vois pas comme rien d’autre, même si les médias et d’autres pourraient y lire autre chose. C’est tout ce que c’est. C’est la passion qui s’exprime. Maintenant, nous devons exprimer cette même passion pendant 48 minutes. Point final. »