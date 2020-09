La zone du Heat renverse les Celtics

Gêné par les fautes lors du Game 1, Duncan Robinson se rattrape avec trois banderilles dans les quatre premières minutes. Mais Kemba Walker, qui lui aussi était en difficulté lors de la première manche, semble avoir réglé la mire avec deux réussites rapides au milieu des pertes de balles celtes – auxquelles Brad Stevens réagit en lançant Romeo Langford et Enes Kanter. Mais le malheureux rookie se fait mal aux adducteurs après quelques secondes et le Turc laisse rapidement sa place à Daniel Theis.

Boston n’impressionne pas en défense et a du mal à trouver son rythme en attaque avec déjà 6 balles perdues, mais l’adresse fait la différence : le Heat pointe à 35%, les Celtics à 67%. Grâce notamment à un Marcus Smart toujours aussi chaud de loin (31-28). Une petite avance sur laquelle Kanter capitalise, avec 8 points en 8 minutes ! Comme Kemba Walker a retrouvé son mojo (14 points à 6/8), Boston monte à +13, un écart que la formation préserve jusqu’à la mi-temps face à une équipe de Miami sonnée (60-47).

Stevens sans idée, Tatum fantomatique

Le début de deuxième mi-temps est haché par un challenge raté de Miami et une frayeur pour Kemba Walker, touché à la tête. Les Floridiens sont les premiers à remettre du rythme contre une attaque celte toujours aussi brouillonne sur la zone, mais plus aussi adroite : l’écart diminue encore et encore sous les dunks de Bam Adebayo, qui finit par faire passer son équipe devant avec 15 points dans la période. Les Celtics ne savent pas jouer au basket contre une défense de zone, ni défendre sur pick-and-roll, et ça leur coûte cher : Miami bascule à +7 (84-77) en gagnant 37-17 le 3e quart-temps.Seule solution proposée par Brad Stevens : relancer un Enes Kanter toujours aussi pataud en défense.

Le mini break n’a pas fait de miracle côté celte, mais Miami n’arrive pas à tuer le match. Grâce à Jaylen Brown et Kemba Walker, Boston parvient miraculeusement à revenir à égalité, alors que Jayson Tatum reste tétanisé. Après avoir encaissé un 15-2, Miami se réveille pour enchaîner un 8-1 et reprendre deux points d’avance à moins de deux minutes de la fin.

Goran Dragic enfonce alors le clou avec un énorme 3-points en fin de possession. Jimmy Butler intercepte un ballon derrière en sortie de temps-mort pour aller enfoncer un autre clou sur le cercueil des Celtics, que Jaylen Brown enlève à 3-points. Dragic le remet en place, mais Brown le retire encore derrière l’arc. Le Heat perd le ballon derrière mais Brown rate cette fois-ci le 3-points de l’égalisation à 12 secondes de la fin. Miami mène 2-0, affiche un bilan de 10-1 sur les playoffs, et n’a plus qu’à jouer deux matchs en défense de zone pour aller en Finals.