Les stars des Celtics font enfin sauter le verrou du Heat

Dans l’obligation de réagir dans ce match 3, les Celtics prennent un très bon départ. Jaylen Brown et Kemba Walker lancent parfaitement les hostilités avec 13 des 20 premiers points de leur équipe, dont un panier plus la faute pour Brown. Avec 7/10 aux tirs, Boston est dans son basket mais le Heat reste sereinement dans la roue de son adversaire avec Goran Dragic d’abord, puis Jae Crowder qui frappe derrière l’arc après un rebond offensif.

Gordon Hayward fait son entrée avec 5 minutes à jouer, cinq semaines après sa blessure. Il apporte sans tarder avec une belle passe pour le dunk de Daniel Theis et un petit tir à mi-distance face à la zone. Le Heat manque d’adresse extérieure globalement et compte 9 points de débours après le premier quart (31-22). Tyler Herro répond à cette carence avec 11 points en 4 minutes dont deux bombes à 3-points d’affilée.

Mais les Celtics gardent le contrôle avec Kemba Walker à 10 points. Tatum prend certes une technique (sur une faute non sifflée) mais il se venge d’un énorme dunk qui résultait d’un contre non moins spectaculaire de Brown sur Dragic. Brown, justement, rentre à 3-points dans le coin. Les deux hommes cumulent 30 points à la pause dont 17 pour Brown et des dunks à la pelle sur le jeu rapide. Boston compte 12 points d’avance à la pause… mais on connaît la chanson (62-50).

Les Celtics agressifs de bout en bout

Boston s’est souvent fait piéger au retour des vestiaires mais cette fois-ci, ils sont agressifs et gardent la main avec Smart qui délivre une superbe passe pour le dunk de Brown pour le plus gros écart à 13 unités. Ce dernier monte à 18 avec le bel apport de Grant Williams en sortie de banc. Jae Crowder et Jaylen Brown se prennent le bec et Miami retrouve un peu de vie.

Déjà en double double à 18 points et 12 rebonds, Bam Adebayo relance un peu la machine. S’ensuit un 11-1 du Heat en fin de période, mené par Herro et Dragic. Mais Kemba Walker réplique en périphérie et Tatum y ajoute le dunk, plus la faute. Bref, Boston reste en contrôle avant le dernier quart : +15 (89-74).

Le même scénario se reproduit avec les Celtics qui prennent +20 grâce à Brown qui pique la balle à Crowder avant de filer au dunk. Walker file lui au layup et Boston semble maîtriser. Mais Miami passe tout de même un 11-2 Heat et revient même à -8 avec Duncan Robinson à 3-points, qui provoque aussi la faute flagrante de Brown. Miami reviendra bien à 5 petites longueurs mais Smart s’occupe de plier l’affaire aux lancers (117-106). Ce n’est que la 2e défaite de Miami dans ces playoffs.