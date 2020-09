[Coaching] Mason Plumlee et les problèmes de perspective

Le pauvre Mason Plumlee a les oreilles qui sifflent depuis quelques heures. Comment le pivot remplaçant des Nuggets, chargé d’Anthony Davis sur la dernière action du Game 2 face aux Lakers, a-t-il ainsi pu abandonner son joueur pour se placer sur LeBron James, laissant « Unibrow » avec suffisamment d’espace pour tuer la rencontre ?

La réponse la plus simple serait de dire que Mason Plumlee a simplement fait n’importe quoi, et qu’il a torpillé son équipe. En fait, la réalité est évidemment un peu plus complexe que ça.

Pourquoi ? Parce que la stratégie des équipes en fin de match est désormais de tout « switcher », pour éviter d’offrir des décalages à leurs adversaires sur les écrans. Le problème, comme on l’a vu lors des duels entre les Warriors et les Rockets, c’est que ces changements défensifs sont dépendants d’une communication parfaite, d’autant que les attaques jouent aussi avec les faux écrans pour perturber deux défenseurs, qui peuvent mal se comprendre.

Ecran pour Mason Plumlee, pas d’écran pour Jerami Grant

Cette communication parfaite, et la confiance ainsi que la réactivité immédiate qu’elle réclame, sont ainsi liées à la perspective des différents défenseurs. Mason Plumlee est un défenseur intelligent, c’est d’ailleurs pour ça que Mike Malone en fait très souvent le libéro de sa défense dans les moments décisifs.

Le souci, c’est qu’il doit être sur la même longueur d’onde que ses camarades durant toute l’action.

Le « petit problème de communication » évoqué par Nikola Jokic sur le tir d’Anthony Davis vient de là. Mason Plumlee, qui rentre pour défendre sur Anthony Davis, a dans l’idée de tout « switcher ». À voir l’indication de Jerami Grant à son coéquipier avant le coup de sifflet des arbitres, les Nuggets se concentrent sur un jeu à deux entre LeBron James et Anthony Davis. Il s’attendent visiblement à un écran du King pour l’intérieur, et l’ailier avertit Mason Plumlee de faire particulièrement attention à la course de LeBron James dans la raquette. En effet, un « slip » de ce dernier (c’est-à-dire un faux écran pour une coupe vers le cercle) serait problématique.

Sauf qu’en fait, le quadruple MVP ne pose pas d’écran. Il ne regarde même pas dans la direction d’Anthony Davis, qui lui tourne autour et se sert de lui comme d’un obstacle dans la course de son défenseur.

À ce moment-là, Mason Plumlee est déjà un peu en retard et il considère la position de LeBron James comme un écran, il demande donc à Jerami Grant de « switcher » et de sortir sur Anthony Davis. Sauf que l’attitude de l’ailier des Lakers fait que Jerami Grant met longtemps à comprendre pourquoi son camarade demande un changement.

Malgré la belle réactivité de Nikola Jokic, qui défend sur la remise en jeu et vient instantanément gêner Anthony Davis, ce dernier a assez d’espace et de temps pour inscrire le 3-points de la victoire.

Le même problème… en fin de saison régulière

John Hollinger a d’ailleurs noté que le tir assassin de Kyle Kuzma, en fin de saison régulière, face aux Nuggets, venait également d’un problème de communication, avec un Mason Plumlee qui avait été piégé par un faux écran, « switchant » pour couvrir la course de LeBron James, et qui avait demandé à Bol Bol de sortir gêner le tir.

Tout « switcher » sur les situations décisives a donc ses avantages (pas d’espace à 3-points si la défense fonctionne) et ses inconvénients (communication parfaite exigée). C’est pour ça que Brad Stevens a depuis longtemps opté pour une stratégie de couverture défensive en « zone » dans les remises en jeu sur le « money time ».

Même si celle-ci n’empêche pas les erreurs de communication, comme le shoot d’O.G. Anunoby l’a démontré, les joueurs devant prendre tellement de décisions dans ces moments que la moindre erreur se paye cash…