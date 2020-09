Doc Rivers n’est pas en danger aux Clippers

Malgré le crash face aux Nuggets et les critiques qui s’abattent sur lui, Doc Rivers n’est visiblement pas en danger de perdre son poste chez les Clippers. C’est ce qu’annonce Yahoo! Sports et c’est globalement logique.

Pourquoi ? Déjà parce que l’entraîneur a été prolongé à long terme par le club l’an passé, et que Steve Ballmer lui fait confiance. Ensuite parce qu’il a été une des raisons majeures de la venue de Kawhi Leonard aux Clippers, et qu’on imagine donc mal l’équipe virer l’entraîneur alors que « The Klaw » peut tester le marché à l’été 2021.

Los Angeles a de plus dilapidé ses choix de Draft pour faire venir Paul George aux côtés de Kawhi Leonard, et il n’est pas l’heure de repartir de zéro avec un nouveau staff.

Par contre, selon ESPN, il pourrait y avoir du mouvement dans l’effectif, Steve Ballmer étant décidé à dépenser pour gagner le titre rapidement. Plusieurs joueurs (Lou Williams ? Patrick Beverley ?) pourraient ainsi être proposés dans un échange, quitte à récupérer des gros contrats dont certaines équipes ne voudraient plus.

Il faut dire que la crise du Covid-19 a fait très mal à un bon nombre de propriétaires, qui vont peut-être devoir réduire la voilure financièrement, et donc échanger des joueurs et des choix de Draft. Une situation dont pourrait profiter le patron des Clippers, dont la fortune personnelle a par contre augmenté de 10 milliards de dollars sur les six derniers mois, pour atteindre les 70 milliards. Il est ainsi très largement le propriétaire le plus riche de NBA.