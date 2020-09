Nick Nurse déjà mélancolique de ces deux dernières années

« Je pense que le point à retenir est que nous n’avons pas joué à la hauteur de nos forces, c’est la raison pour laquelle nous rentrons à la maison. » Nick Nurse fait dans la lucidité après l’élimination de sa troupe, à l’issue de ce match 7 face aux Celtics. Les Raptors sont passés tout près d’une nouvelle finale de conférence mais il leur a manqué ce petit quelque chose pour prendre cette série.

« Je crois pour atteindre ce stade en playoffs, vous avez besoin que tous vos gars soient au top, n’est-ce pas ?, s’interroge le technicien. Je ne pense pas que nous ayons eu cet état d’esprit. C’était un peu trop sporadique même si on continuait à l’atteindre. Nous avions besoin de Norman (Powell) dans le match 6 et il a répondu présent, même chose avec (Marc) Gasol et Kyle (Lowry) avec son match monstrueux. Je sais que les choses bougent beaucoup durant les playoffs et ça a été le grand secret de notre succès l’année dernière. »

Quel meilleur exemple, auquel Nurse pense sans doute, que Fred VanVleet, passé lors des derniers playoffs d’une adresse désastreuse à dérouler le meilleur basket de sa carrière à l’époque. Cette année, VanVleet, Lowry et les autres ont dû faire sans leur arme fatale passée, Kawhi Leonard, que Pascal Siakam n’est pas du tout parvenu à faire oublier dans cette série.

Du changement à venir à l’intersaison ?

Malgré le départ du Californien l’été dernier, et de son ancien acolyte aux Spurs, Danny Green, Toronto était parvenu à garder la même ossature. En prolongeant Pascal Siakam, en gardant Marc Gasol qui activait logiquement sa « player option » et ne transférant en cours de saison aucun des vétérans, comme Serge Ibaka, qui arrivait en fin de contrat.

Pas certain que cette stabilité reste d’actualité pour la saison prochaine. Malgré les deux gros contrats de Lowry et Siakam (60 millions de dollars à eux deux), les Raptors disposent certes de place sous le cap. Mais Ibaka, Gasol ou Rondae Hollis-Jefferson, et surtout VanVleet, dont le salaire devrait augmenter considérablement, seront tous « free agents ».

« J’y pense en ce moment même, cette équipe me manque déjà, reprend Nurse, en réalisant ce potentiel changement de visage. C’était une sacrée campagne de deux ans avec ce noyau de joueurs, mais je n’y pensais pas du tout avant que le match se termine. Je ne pensais pas du tout que c’était terminé. J’avais vraiment l’intention de gagner cette série et de me préparer pour Miami ce soir en rentrant à l’hôtel. Maintenant que j’y repense, c’était une sacrée série pour cette équipe avec des moments incroyables, je pense que tout le monde devrait être très fier d’eux. »

Son contrat à lui s’achève à l’été 2021, comme celui de Kyle Lowry.