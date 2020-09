Au bout du suspense, les Celtics éliminent les champions en titre

Un Game 7 de playoffs est un match particulier. Les coachs et les joueurs de Boston et Toronto le savent. Il est donc normal de voir dans ce début de rencontre beaucoup d’approximations en attaque. Les passes et les déplacements sont contestés, les tirs sont courts et les défenses prennent le pas sur les attaques (7-6). Mais petit à petit, les Celtics montent en température. Émoussés physiquement, les Raptors peinent à scorer mais surtout ils commencent à être dépassés offensivement par le rythme mis par leurs adversaires.

Par deux fois, Marcus Smart profite de la circulation du ballon pour scorer à 3-points. Toutes les décisions prises par Boston sont bonnes, Jayson Tatum à la création puis à la finition assume son statut et Boston prend les commandes de ce match après avoir infligé un 13-0 aux Raptors (19-7).

Bougés par leur coach, les Canadiens montrent un meilleur visage dans cette fin de 1er acte. Comme lors du match 6, Norman Powell fait la différence par son dynamisme et Serge Ibaka par son adresse. Derrière la ligne à 3-points, Ibaka trouve la mire et relance son équipe. Toronto a retrouvé le sourire dans ce Game 7. Après 12 minutes, c’est même Toronto qui mène (27-26).

Un 11-0 qui fait très mal

Le champion en titre veut garder sa couronne. Du coup, Kyle Lowry et ses coéquipiers ont élevé leur niveau de jeu en défense et cela fait des étincelles. Serge Ibaka lui continue de jouer comme si sa vie en dépendait. Il prend des rebonds, il tire de loin et il défend fort les prises de position. Son passage et parfait, et quand il y a faute sur son bras, il met les trois lancers (40-33). Brad Stevens ne peut pas dire la même chose de ses remplaçants. Toronto joue bien et les doutes s’installent dans les têtes.

Heureusement, Boston peut compter sur des joueurs de talent, et la rentrée des titulaires change le visage du match. Il est difficile pour les Raptors de limiter l’apport du trio Tatum-Walker-Brown qui signe un 11-0 (44-40). Et comme Marcus Smart se met au diapason, les Celtics ne lâchent pas cette avance, et à la pause, il y a toujours ces quatre points d’écart (50-46).

La mi-temps n’a pas rien changé. Tatum et Brown continuent leur récital offensif. Les deux hommes profitent des soucis collectifs de leurs adversaires pour alimenter la marque (55-46). Plus efficaces sur transition, les Verts attaquent sans cesse l’adversaire et cherchent le cercle (60-53). Comme lors du premier acte, c’est Serge Ibaka qui mène la rébellion afin d’aider son club à rester dans les clous. La présence de l’ancien du Thunder a réussi à calmer tout le monde. Boston continue d’agresser à la sortie de l’écran. C’est du bain bénit pour Kemba Walker qui profite des espaces pour scorer ou trouver un coéquipier ouvert. C’est dur pour les Canadiens mais ils ne lâchent rien. Comme à chaque match. Van Vleet de très loin puis Powell trouvent la mire à 3-pts en fin de quart-temps. Il reste 12 minutes dans ce game 7 et Boston n’a qu’un point d’avance (72-71) .

Le contre de Marcus Smart

Mais les jambes sont lourdes chez les Raptors. Alors que Boston, grâce à Tatum et Brown, attaque parfaitement ce dernier acte, les Raptors mettent moins d’impact défensif. C’est hyper compliqué pour Siakam qui en plus de souffrir offensivement, n’a pas de solutions face à un Tatum qui l’agresse constamment. L’ailier des Celtics est vraiment très fort en isolation (79-71). Les Celtics tremblent tout de même lorsque Jaylen Brown reste au sol après une glissade. On craint pour sa cheville ou son genou, mais il se relève et finit le match.

En face, à l’image de sa série, et même des playoffs, Siakam n’est pas au niveau ce soir et son équipe est de plus en plus proche de l’élimination après un nouvel exploit individuel de Tatum (87-78). Mais Lowry refuse de perdre son titre comme ça, et il croit au miracle. La fin de match est, à la l’image du match, ultra tendue, et Toronto grignote son retard sur deux lancers de Lowry (89-87). Quel champion !

Après avoir déjà provoqué deux passages en force dans le quart-temps, Marcus Smart réussit le contre du match sur Norman Powell. Il restait une minute à jouer, et c’était un lay up pour égaliser à 89-89 ! Les Celtics peuvent souffler. D’autant que Kyle Lowry sort pour six fautes sur l’action suivante. Pascal Siakam ne sort pas de son cauchemar, et c’est finalement le rookie Grant Williams qui réussit le geste décisif : un contre sur un 3-points compliqué de Fred VanVleet. Les Celtics peuvent gâcher quelques lancers, ils tiennent leur finale de conférence. Ce sera face à Miami à partir de mardi !