Pas encore de discussions pour prolonger Nick Nurse à Toronto

Champion NBA dès sa première saison comme « head coach », Nick Nurse a confirmé en gardant les Raptors en haut de l’affiche malgré les départs de Kawhi Leonard et Danny Green, prouvant qu’il n’avait peur de rien.

Malgré tout, son contrat se termine à l’été 2021, et Masai Ujiri n’a pas profité de la pause actuelle pour le prolonger.

« Non, ce n’est pas vraiment à ça qu’on occupe nos esprits actuellement », a ainsi répondu le GM. « C’est une période cruciale pour le monde. Ça viendra. Le jeu me manque… mais je suis inquiet pour le monde. »

Évidemment, avec l’épidémie du Covid-19 qui a mis le monde du sport, et le monde en général, en pause, les prolongations de contrat ne sont pas des priorités, mais la situation est peut-être aussi liée à Masai Ujiri, également sous contrat jusqu’en 2021 et qui va devoir lui aussi négocier une prolongation avec ses dirigeants.

Courtisé par les Wizards et les Knicks, il souhaite rester au Canada, mais son salaire et son rôle pourraient gonfler…

« Je vais bien. … (Mon contrat) est honnêtement la dernière chose à laquelle je pense. Le jeu me manque. Vraiment, ça me manque », assure ainsi Masai Ujiri. « Le basket me manque. Mais si je dois m’inquiéter, je m’inquiète pour mon équipe, je m’inquiète pour ma famille, je m’inquiète pour le monde. »