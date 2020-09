[Coaching] Pour découper rapidement la défense des Bucks, Erik Spoelstra sort les ciseaux

Khris Middleton vient d’inscrire un 3-points compliqué pour mettre les Bucks à deux possessions (116-112). Il reste 6.3 secondes à jouer dans cette prolongation du Game 4 de la demi-finale de conférence entre Miami et Milwaukee, et du côté des proches des joueurs du Wisconsin, on commence logiquement à se congratuler.

Sauf que les joueurs d’Erik Spoelstra ne lâchent pas comme ça, mais ils ont besoin de marquer très vite.

Le coach du Heat va donc dessiner un très joli système pour libérer le plus rapidement possible le shooteur en forme de cette fin de match du côté de Miami, à savoir Tyler Herro. Il s’agit d’un « Scissor Hand-Off », soit une stratégie où le ballon est transféré de la main à la main suite à un mouvement de ciseaux. C’est très clair en images.

C’est Mike D’Antoni qui avait introduit ce système aux Knicks, que Mike Woodson avait ensuite perfectionné pour en faire un outil de base de son équipe, et qui se retrouve désormais un peu partout en NBA.

Il faut dire qu’il est extrêmement compliqué à contenir et multiplie les possibilités d’erreurs défensives.

Sur cette action, la priorité des Bucks était de plus de ne surtout pas faire faute à 3-points, pour éviter une action à 4-points qui aurait permis à Miami d’égaliser. Il n’y a donc aucun changement défensif, ce qui fait que Tyler Herro a un shoot particulièrement ouvert, mais que Duncan Robinson aurait aussi pu être servi.