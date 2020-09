Dans les moments chauds, Tyler Herro n’a pas froid aux yeux

En cas de victoire, il aurait sans doute été célébré comme l’un des héros de la partie. Malheureusement pour le Heat et Tyler Herro, ils ont échoué d’un rien en prolongation face à des Bucks qui jouaient leur survie. Les dernières minutes de ce match hyper serré jusqu’au bout ont tout de même permis à l’arrière floridien de se montrer.

Quasiment invisible au « scoring » avant le « money time », avec seulement deux points inscrits, Tyler Herro pensait avoir marqué le plus gros tir du match, à une minute du terme. Un tir primé, parfaitement exécuté à la sortie d’un écran de Goran Dragic, pour permettre à son équipe de reprendre un point d’avance.

Puis, durant la prolongation, son équipe à nouveau menée au score, il envoyait deux autres missiles dans la minute finale pour maintenir l’espoir. Mais ses 11 points (4/11 aux tirs), 4 rebonds et 4 passes resteront insuffisants.

« C’est important« , commente Goran Dragic au sujet des gros tirs de son coéquipier. « Mais vous savez, il n’y a rien de nouveau pour nous. On a vu toute la saison ce qu’il peut faire, il n’a jamais peur des grands moments et il l’a prouvé ce soir. Nous continuons à l’encourager à prendre ses tirs et à être agressif. »

À raison car le rookie affiche 15 points de moyenne à 40% de réussite derrière l’arc pour ses premiers playoffs donc.

« J’ai observé l’éthique de travail de Tyler Herro et je me suis dit ‘Woah ! Ce gamin est différent’, » salue de son côté Andre Iguodala. « On peut voir des gars vraiment talentueux et d’autres qui ont juste le don de vouloir être vraiment bons en prenant plaisir à travailler dur, ce qui est très rare. Surtout de nos jours, avec la façon dont l’AAU a perturbé le jeu – les gamins n’y arrivent plus autant qu’avant. (Herro) est l’un de ces gars méritants. »