Miami rentre mieux dans le match : Mike Budenholzer doit prendre un temps-mort après trois minutes et un 10-2.

Giannis Antetokounmpo rate deux tirs près du cercle avant d’expulser toute sa rage sur un énorme dunk. Le Grec va enfiler 9 points mais il est bien seul et deux paniers de suite de Bam Adebayo suffisent pour que « Bud » rappelle encore ses hommes (20-11). À la sortie du temps-mort, les Bucks perdent la balle et Jimmy Butler file au dunk…

Le « Greek Freak » de nouveau à terre

La défense de Milwaukee hausse le ton mais l’attaque a du mal à suivre et l’écart est maintenu après 12 minutes (31-22). Après 13 minutes, par contre, il est bien entamé : Erik Spoelstra prend temps-mort après 75 secondes et un 7-0, dont deux nouveaux paniers de Giannis Antetokounmpo, déjà 18 points. Mais sur une nouvelle pénétration, le MVP en titre se tord la cheville droite et doit quitter ses partenaires en boitant…

Le coup de grâce pour les Bucks.. ou le déclic pour ses coéquipiers qui vont inverser la tendance avec une défense de fer et basculer en tête à la pause 50-48.

La deuxième mi-temps – qui se jouera sans Giannis Antetokounmpo – démarre sur un rythme hyper soutenu offensivement avec des Floridiens adroits de loin autour d’un Bam Adebayo de gala mais des Bucks tous bois dehors dans le sillage de Khris Middleton. Un scénario qui dure pendant les 12 minutes de ce troisième quart, entre les banderilles de Jae Crowder et Duncan Robinson, le chantier de Bam Adebayo, et le festival de Khris Middleton, auteur de 22 points dans la période ! 88-85 avant la dernière.

Khris Middleton taille patron

Miami tient bon les rênes au « scoring board » et prend jusqu’à 8 poins d’avance avant un 7-0 en deux minutes mais avec ou sans leur leader, les Bucks ne veulent pas se faire « sweeper ». Miami ne marque pas pendant 5 minutes 30, mais deux paniers de Jimmy Butler et Bam Adebayo suffisent à égaliser, à deux minutes de la fin. Tyler Herro marque un gros 3-points à une minute du buzzer pour donner l’avantage aux siens, Khris Middleton échoue à lui répondre, et Jimmy Butler à enfoncer le clou.

107-106, balle de match pour Milwaukee. Elle finit dans les mains de Donte DiVincenzo, qui récupère deux lancers ! Le sophomore manque le premier mais marque le deuxième. Goran Dragic rate le buzzer derrière, prolongation.

Jimmy Butler marque d’entrée, mais Khris Middleton est beaucoup trop chaud et enfile deux nouveaux jumpshots alors que Miami reste muet. Les points suivants sont pour Brook Lopez aux lancers francs et donnent deux possessions d’avance aux siens à 45 secondes de la fin. Tyler Herro rentre un gros 3-points, mais Khris Middleton lui répond encore à six secondes de la fin. Trop peu pour Miami, et Milwaukee sauve sa peau (118-115) pour éviter le coup de balai et revenir à 3-1 dans cette demi-finale de conférence !