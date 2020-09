Reprise ou boycott de la saison ? Les Clippers avouent avoir été dans le flou

Il y a tout juste une semaine, on a d’abord pensé que les Clippers et les Lakers étaient réfractaires à l’idée de terminer la saison en marge du mouvement de boycott initié par les Bucks. C’était en réalité plus compliqué que cela, dans le cas des Clippers du moins. Selon Lou Williams, lui-même très indécis en juillet dernier sur sa venue à Orlando en raison des enjeux sociaux, la position collective n’était pas vraiment arrêtée.

« Nous parlions, nous avions une opinion puis nous parlions à nouveau et nous avions une autre opinion », décrit le sixième homme, en référence à cette fameuse réunion de mercredi dernier. « Quant à la décision que les Clippers ont prise, elle n’a jamais été une décision. C’était un sondage effectué dans la salle. »

Ne pas froisser les autres équipes

Selon l’arrière angelino, au cœur de cette réunion visiblement parfois explosive, les Clippers n’ont pas vraiment eu l’occasion d’exprimer leur point de vue : « À vrai dire, nous ne connaissions pas vraiment nos positions. C’était un moment frustrant. Nous avons senti que nous devions avoir une approche ferme sur les choses qui se passaient en dehors de la bulle, et nous ne savions pas vraiment comment l’exprimer à ce moment-là. »

Puis le lendemain de cette réunion, « à tête reposée », Lou Williams et ses coéquipiers ont pris la décision qui leur « convenait le mieux« . À savoir voter en faveur de la reprise du jeu, après avoir pris la position inverse la veille.

« Je pense que collectivement, en tant qu’équipe, nous voulions juste rester unis avec toutes les autres équipes ici dans la bulle », poursuit Patrick Beverley, sur ce changement de position des Clippers. « Et bien sûr, le dialogue s’est tenu entre les joueurs – uniquement les joueurs – et quel qu’il soit, il s’est avéré positif. Nous avons la chance d’avoir une bonne association des joueurs. »

Kawhi Leonard, le calme dans la tempête

Et la chance, aussi, d’avoir un leader qui a fait preuve de son calme légendaire, Kawhi Leonard. Ce dernier a joué un rôle clé durant cette séquence pour tempérer les émotions de chacun. « Tout le monde sait que c’est un homme peu loquace, mais quand il parle, cela vient de loin », lâchait son coach Doc Rivers. « Il va faire passer son message. Vous savez, son comportement, sa présence se faisaient sentir. Il a été très fort durant ces réunions. »

Une force et un calme qu’il a pu exprimer dans les jours qui ont suivi, en étant l’homme fort de l’élimination des Mavs lors du Game 6. Un bon moyen pour les Clippers de tourner la page.

« Ces quelques jours ont été éprouvants », qualifie d’ailleurs Lou Williams. « Je suis heureux que nous en ayons tiré des mesures positives pour continuer à lutter contre les injustices sociales envers les personnes de couleur, les personnes en général qui ont eu affaire à la brutalité policière. J’étais heureux que nous ayons réussi à provoquer une sorte de changement, et j’étais donc fier par rapport à ça. »