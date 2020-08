Patrick Beverley rappelé à l’ordre par ses pairs

Yahoo! Sports raconte les dessous de la réunion de mercredi et ce fut effectivement très houleux. Des joueurs s’en sont pris aux Bucks, et plus particulièrement à George Hill, pour avoir décidé de boycotter le match face au Magic sans prévenir les autres équipes. D’autres ont demandé à LeBron James de s’exprimer et de prendre position car il est « le visage de la NBA ». Résultat : la star des Lakers a quitté la réunion !

Mais l’un des moments les plus chauds a été lorsque Patrick Beverley s’en est pris à Michele Roberts, la directrice du syndicat des joueurs.

À ceux qui souhaitaient mettre un terme à la saison, elle a rappelé quelques chiffres concrets, et pendant qu’elle énumérait les conséquences financières pour la NBA et les joueurs, Patrick Beverley l’a interrompu plusieurs fois.

Michele Roberts lui a alors demandé si elle pouvait aller au bout de sa démonstration, et Patrick Beverley lui a alors lancé : « Non, je paie votre salaire ! » Une phrase qui a choqué plusieurs joueurs, dont Chris Paul et Udonis Haslem, deux vétérans et dirigeants de l’union des joueurs, et ils ont ensuite expliqué au meneur des Clippers que son attitude était irrespectueuse et que c’était intolérable.

Sur le terrain, comme en coulisses, le meneur des Clippers ne se fait pas que des ami(e)s.