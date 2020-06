Impliqué sur la question sociale, Lou Williams hésite toujours à reprendre la compétition

Rejouer ou non, telle est la question qui agite le monde des joueurs depuis quelques semaines. La réponse sera vite trouvée puisque la date butoir, pour les basketteurs, est fixée au 24 juin prochain.

Lou Williams lui n’a rien contre l’idée de finir la saison. Néanmoins, le mouvement social qui traverse les États-Unis est capital à ses yeux et selon lui, l’un ne doit pas éclipser l’autre.

« L’idée exprimée par certains de ne pas jouer, c’est de ne pas être une diversion », explique-t-il à ESPN. « Le seul bénéfice, pour nous, de ne pas jouer, c’est de garder notre concentration sur ce combat. Ceci étant dit, la reprise est dans six semaines. Peut-être que les choses iront mieux d’ici là. Mais si des gamins ou des adultes noirs continuent d’avoir des problèmes avec la police, je ne sais pas si c’est dans notre intérêt de rejouer. »

N’est-ce donc pas possible de faire les deux ?

« Si on reprend, c’est comme si on s’en foutait. Ce serait facile de dire qu’on n’est plus impliqué dans la justice sociale, alors que ce serait injuste. On a eu ces conversations en privé : comment utiliser ce moment ? En portant des patches « Black Lives Matter » sur nos maillots ? Que nos maillots délivrent ce message ? Ou qu’il soit inscrit sur le parquet ? On veut utiliser au mieux cette plateforme. C’est difficile. C’est même du 50/50 pour moi. »

Pour prouver que les joueurs sont concernés, le triple meilleur sixième homme de la saison (2015, 2018 et 2019) veut impliquer le plus de monde possible.

« Chacun essaie de trouver la bonne solution pour maximiser sa voix. Une fois à Orlando, on pourra toujours nous dire qu’il y aura les conférences de presse pour parler. C’est vrai, sauf que la réalité c’est qu’à cet instant, c’est toujours deux ou trois joueurs qui sont interrogés. Donc ça prive de parole beaucoup de monde. Si le 8e ou le 10e homme a une chose intelligente à dire, il n’a pas la surface médiatique d’un Kawhi Leonard ou d’un Lou Williams. Là, peut-être pour la première fois de l’histoire du sport professionnel aux États-Unis, on peut exprimer librement nos opinions en étant soutenu par nos équipes et nos coéquipiers. »