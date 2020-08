Kawhi Leonard, le retour du patron

Alors que les Clippers avaient pris les commandes de la partie, les Mavericks sont revenus à six points d’écart en début de quatrième quart-temps. C’est Kawhi Leonard qui va siffler la fin de la récréation en faisant la différence avec plusieurs tirs à mi-distance et une passe décisive pour une action à trois points d’Ivica Zubac.



Résultat, Los Angeles l’a emporté dans ce Game 6 et gagné la série. Le MVP des Finals 2019 a rendu une grosse copie avec 33 points, 14 rebonds, 7 passes et 5 interceptions.

« Kawhi est un homme d’affaires », explique Paul George à ESPN. « Il élève son niveau de jeu. Dès que c’est nécessaire, il nous porte. Je ne peux rien dire de plus. Il est le joueur le plus fiable de cette série et un joueur hors norme. »

Sans avoir l’air d’y toucher, l’ancien ailier des Spurs et des Raptors a fait une belle série avec 32.8 points à 54 % de réussite au shoot, 10.2 rebonds, 5.2 passes et 2.3 interceptions de moyenne. Les Clippers retrouvent ainsi la demi-finale de conférence, cinq ans après leur dernière apparition en 2015.

« Il est de ceux qui savent finir une série », affirme Doc Rivers. « Il a été calme. Dans un match, il y a des coups de mou et on en a eu un. Il était là pour inverser la tendance. Quand ils le laissent jouer en un-contre-un, il marque. Quand ils font prise à deux, il fait la bonne passe. Je ne savais pas qu’il était un grand passeur. Je le découvre en le coachant. »