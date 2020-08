Kawhi Leonard se fâche pour envoyer Luka Doncic et les Mavericks en vacances

Les Clippers vont-ils enfin réussir à mettre fin à cette série de playoffs face à de valeureux Mavericks, toujours privés de Kristaps Porzingis ? Ça commence bien avec un Paul George qui a visiblement repris confiance, et un Marcus Morris adroit, qui permet à Los Angeles de démarrer sur un 7-0.

C’est (forcément) Luka Doncic qui répond mais la connexion Kawhi Leonard – Landry Shamet est toujours bonne. Problème : Paul George prend déjà sa deuxième faute et le duel entre Luka Doncic et Marcus Morris s’envenime.

Marcus Morris expulsé, Luka Doncic remonté

Le Slovène peste auprès des arbitres et sur une pénétration, le coup de machette trop appuyé de son adversaire vaut à ce dernier une expulsion. Los Angeles a de nouveau perdu le fil du match dans cette série, et c’est Dallas qui en profite pour terminer fort ce premier quart-temps, et ainsi virer en tête (34-29) après 12 minutes.

Les remplaçants de Doc Rivers remettent vite de l’ordre, avec notamment JaMychal Green sous le cercle, alors que Paul George trouve un très bon Ivica Zubac. Mais même en sous-nombre et globalement dominés par une équipe des Clippers qui a forcé Luka Doncic à lâcher le ballon par des prises à deux agressives, les Mavs ne lâchent rien.

En face, Kawhi Leonard doit se jeter à terre pour sauver une possession et un 3-points de Paul George permet aux Clippers de bien finir la première mi-temps (51-57).

Le retour des vestiaires fait alors très mal à Dallas. Toujours en manque d’adresse extérieure, les Texans artillent sans réussite (10 tirs à 3-points consécutifs ratés…) et voient les Clippers prendre le large. Luka Doncic râle toujours plus et prend même une technique après avoir envoyé le ballon un peu trop vivement sur l’arbitre.

L’écart montre carrément à +23 (77-54) pour Los Angeles, et Dallas se rapproche inexorablement de la sortie. Sauf qu’il y a côté Mavericks un joueur d’exception, et côté Clippers quelques problèmes de concentration. Luka Doncic enchaîne ainsi 3-points, floater et paniers avec la faute qui font énormément de bien aux siens. Il inscrit même 16 des 23 points de son équipe dans le quart-temps, et revoilà donc l’équipe de Rick Carlisle à portée de fusil (85-74) après trois quart-temps, malgré un affreux 7/28 de loin…

Kawhi Leonard en mode MVP

Il n’y a même plus que six points d’écart (88-82) après trois minutes dans le quatrième quart-temps, Paul George et les remplaçants des Clippers jouant à l’envers, alors que Kawhi Leonard se reposait quelques instants.

Doc Rivers est donc obligé d’appeler un temps-mort et de remettre le MVP des dernières Finals sur le terrain. Et « The Klaw » va répondre à l’appel. L’ailier cherche ses spots malgré les défenseurs, et enchaîne les tirs à mi-distance qui remettent son équipe dans le droit chemin. Dans son sillage, c’est toute l’équipe de Los Angeles qui reprend confiance, à l’image d’un Reggie Jackson qui réussit plusieurs 3-points pour enfoncer les Mavs.

Comme il trouve également Ivica Zubac lorsqu’il est pris à deux, Kawhi Leonard pose un problème insoluble à Dallas, malgré l’apport de Boban Marjanovic. Luka Doncic ne réussira pas de nouvel exploit et c’est bien Los Angeles qui avance (111-97) en demi-finale de conférence, pour y retrouver le vainqueur de la série entre le Jazz et les Nuggets. Pour ça, il aura fallu un énorme Kawhi Leonard (33 points, 14 rebonds, 7 passes, 5 interceptions) pour répondre à Luka Doncic (38 points, 9 rebonds, 9 passes). À noter que l’ailier des Clippers était à 5/13 à la mi-temps, et a donc réalisé un 9/10 au tir en deuxième mi-temps !

Pour Dallas, il y a de quoi être satisfait, car avoir posé autant de problèmes aux Clippers, avec un secteur intérieur aussi diminué, est déjà un bel exploit, et ne peut que présager de belles choses dans le futur.