Décès de John Thompson, le coach légendaire de Georgetown

L’année 2020 est décidément bien noire pour le basket américain. Deux jours seulement après l’annonce du décès de Clifford Robinson, une radio de Washington et une télévision de Syracuse annoncent le décès de John Thompson, âgé de 78 ans.



Ancien coach de Georgetown pendant quasiment 30 ans, de 1972 à 1999, il est connu pour avoir remporté le titre NCAA (il fut le premier coach noir à réussir pareil exploit) en 1984 avec Patrick Ewing et reste une légende du monde de la NCAA, comme Lute Olson, décédé il y a quelques jours.

Thompson, ancien éphémère pivot avec les Celtics de Bill Russell (deux saisons, 74 matches joués), qui fut double champion NBA, a formé chez les Hoyas parmi les meilleurs pivots de la NBA des années 1980 et 1990 avec Ewing donc, mais aussi Alonzo Mourning et Dikembe Mutombo, forgeant la légende de Georgetown, université réputée pour ses grands pivots.

Ensuite, ce coach à la discipline de fer s’est assoupli pour diriger un autre grand talent, mais arrière cette fois-ci, Allen Iverson. Lors de son entrée au Hall Of Fame, l’ancien lutin des Sixers avait rendu un vibrant hommage à son ancien entraîneur. « Je veux le remercier de m’avoir sauvé la vie. Après cet incident, plus aucune école ne voulait me recruter » avait-il rappelé à propos de sa condamnation à cinq ans de prison pour une agression dans un bowling. « Ma mère est allée à Georgetown, et elle a supplié John Thompson de me donner une chance, et il l’a fait. »

En 27 ans avec les Hoyas, il a remporté 596 matches et disputé trois fois le Final Four (1982, 1984, 1985). L’année de son départ de Georgetown, en 1999, il était entré au Hall of Fame, et cinq ans plus tard, c’est son fils John Thompson III qui avait pris la suite sur le banc des Hoyas. Avant finalement de laisser sa place à… Pat Ewing.