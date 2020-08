Décès de Lute Olson, le mythique coach d’Arizona

Steve Kerr, Sean Elliott, Richard Jefferson, Jason Terry, Channing Frye, Tom Tolbert ou encore les Suns… Les réactions se multiplient pour rendre hommage à Lute Olson, le mythique coach de l’université d’Arizona, décédé jeudi à l’âge de 85 ans. C’est une légende du basket universitaire qui s’est éteinte puisqu’il a officié sur le banc des Wildcats pendant 24 ans, menant sa fac’ au titre en 1997 avec Mike Bibby, Michael Dickerson, Jason Terry et Miles Simon comme principaux joueurs. Son palmarès est impressionnant avec 589 victoires pour 187 défaites, quatre Final Four et 23 qualifications de suite à la March Madness avant de prendre sa retraite en 2008.

Entré au Hall Of Fame en 2002, Olson a carrément sa statue devant le McKale Memorial Center et les dirigeants de l’université ont rebaptisé le parquet en hommage à lui et son épouse en 2000.

Champion du monde en 1986

« C’est difficile de traduire par des mots combien Lute Olson compte pour moi » a réagi Kerr. « C’était un coach épatant et une personne magnifique. Faire partie de la famille de l’université d’Arizona a changé ma vie à jamais. Je n’oublierai jamais Coach O, tous mes coéquipiers et ses nuits énormes à McKale. Merci Coach. Je vous aime. »

Né en 1934 dans le North Dakota, Olson avait entraîné à Long Beach State et Iowa avant de rejoindre Arizona au début des années 80. On se souvient aussi qu’il était sur le banc des Etats-Unis au Championnat du monde 1986. Les Américains avaient remporté la médaille d’or face à l’URSS avec David Robinson et Muggsy Bogues, mais aussi deux de ses joueurs de l’époque : Steve Kerr et Sean Elliott.