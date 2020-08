Décès de Clifford Robinson, l’ancien All-Star et meilleur sixième homme des Blazers

Décidément, 2020 restera dans les annales comme une très, très mauvaise année. La famille de Clifford Robinson vient d’annoncer que l’ancien All-Star (1994) et meilleur sixième homme de la NBA (1993) était décédé. L’ailier fort au bandeau rouge, amateur de substances prohibées, n’avait que 53 ans…

Déjà victime d’une hémorragie cérébrale en 2017, l’ancien joueur des Blazers (1989-1997), des Suns (1997-2001), des Pistons (2001-2003), des Warriors (2003-2005) et des Nets (2005-2007) avait un sacré caractère, lui causant quelques soucis en dehors des terrains, mais également une belle et longue carrière, de 18 saisons !

Intérieur fuyant avant l’heure, il est l’un des trois seuls joueurs de plus de 2m08 à avoir inscrit plus de 1 000 tirs à 3-points en carrière, avec Dirk Nowitzki et Rashard Lewis.

Stats

18 ans

1 380 matches (844 fois titulaire)

14.2 points, 4.6 rebonds, 2.2 passes, 1 interception, 1 contre

43.8% aux tirs, 35.6% à 3-points, 68.9% aux lancers francs

Palmarès

Meilleur sixième homme : 1993

All-Star : 1994

All-Defensive Second Team : 2000, 2002