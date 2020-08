Nate McMillan : « Parfois on n’a pas de chance »

S’il a ulcéré ses collègues, dont Erik Spoelstra et Rick Carlisle, le renvoi de Nate McMillan a été relégué au second plan en raison de la grève des joueurs NBA. Parce que le coach des Pacers venait tout juste d’être prolongé, son limogeage a aussi surpris le grand public, mais l’intéressé n’est ni amer, ni rancunier.

« Il y avait une raison de signer cette prolongation de contrat, c’était d’avoir cette opportunité » explique-t-il à The Athletic à propos de la possibilité de jouer enfin avec un effectif au complet. « Je pensais au moment de signer qu’on passerait le premier tour car on avait un effectif en meilleure santé, à l’exception de Jeremy Lamb. J’étais confiant sur le fait qu’on puisse battre ces équipes… Si nous avions eu un effectif au complet et que nous avions perdu, alors j’aurais pris la décision à leur place. Mais j’ai conscience que parfois, on n’a pas de chance. »

Parce qu’il sait qu’un coach est jugé sur ses résultats, il assume la responsabilité des échecs de suite au premier tour. Et ce même, si effectivement, il n’avait pas Victor Oladipo l’an passé, et Domantas Sabonis cette saison.

« Mon contrat se terminait le 30 juin, et il fallait discuter contrat. (…) J’avais tous mes joueurs, sauf Lamb. Domas était là, et j’ai toujours pensé que Victor allait jouer. Donc, j’ai signé cette prolongation en me disant : « L’an prochain, on aura tout le monde, et j’aurai une chance de plus ». Et puis, on est arrivé dans la bulle et Domas s’est blessé… Et je sais que j’avais dit à la direction qu’il fallait passer le premier tour. Donc, lorsqu’ils ont pris leur décision, je l’ai comprise. »

Le chiffre qui tue pour McMillan, c’est « 86 ». Soit le nombre de minutes pendant lesquelles Malcolm Brogdon, Oladipo, T.J. Warren, Sabonis et Myles Turner ont joué ensemble cette saison. Difficile dans ces conditions d’espérer mieux quand on ne peut pas aligner ces meilleurs joueurs ensemble.

Une année sabbatique

McMillan quitte sans regrets Indiana car il estime qu’il a fait du mieux possible avec l’effectif qu’il avait sous la main. Il a maintenu les Pacers dans le Top 6 de la conférence Est, et il a permis à des joueurs d’éclore dans son système comme Oladipo, Sabonis et Warren. Il estime d’ailleurs qu’il laisse un très bon effectif à son successeur.

« C’est une équipe où Lamb a été titulaire, et il sortira du banc. Aaron Holiday est vraiment devenu un bon jeune joueur. Justin en a fait bien plus que prévu. Goga va devenir un bon jeune joueur, et ils auront une année de plus au compteur. Si l’effectif reste comme ça et qu’ils sont en bonne santé, ils peuvent gagner un premier tour de playoffs ».

Quant à lui, il a déjà décidé de prendre une année sabbatique. A 56 ans, il a besoin de faire une pause. « Je vais prendre cette année, et simplement observer. Beaucoup de choses ont changé, dans la NBA et le jeu. Je vais prendre une année sabbatique, et voir ce qu’il se passe, mais je ne reprendrai pas. »