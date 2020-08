Cette nuit, les joueuses des Mystics ont posé le genou à terre avec un T-shirt blanc. Sur le devant de ce dernier, les lettres qui forment les nom et prénom de Jacob Blake. Au dos, sept trous pour symboliser les sept balles reçues, dans le dos, par cet homme au centre d’une nouvelle affaire de violences policières.

Les joueuses de Washington, championnes en titre, devaient affronter l’Atlanta Dream. Cette rencontre n’a donc pas eu lieu, à l’instar des deux autres rencontres de saison régulière programmées (Los Angeles Sparks – Minnesota Lynx et Connecticut Sun – Phoenix Mercury) dans la « bulle » WNBA de Bradenton, en Floride.

À l’instar du même boycott en Major League Baseball et en Major League Soccer, la ligue féminine et ses représentantes ont préféré suivre le mouvement initié par leurs homologues de la NBA contre les violences policières. « Il ne s’agit pas seulement de basket-ball. Nous ne sommes pas que des joueuses de basket. Nous allons dire ce que nous avons à dire », défend par exemple Ariel Atkins, arrière des Mystics.

« Nous sommes solidaires de nos frères de NBA et nous poursuivrons cette conversation avec nos frères et sœurs de toutes les ligues pour chercher à prendre des mesures collectives », formule la joueuse du Dream, Elizabeth Williams, exprimant le point de vue du syndicat. « Ce que nous avons vu ces derniers mois, et plus récemment avec la brutale fusillade policière de Jacob Blake, est accablant. Et bien que nous ayons mal pour Jacob et sa communauté, nous avons aussi l’occasion de maintenir l’attention sur ces enjeux et demander des changements. »

Alors que Adam Silver ne s’est pas encore exprimé sur la reprise du mouvement en cours, son homologue WNBA, Cathy Engelbert, affiche son soutien.

« Nous faisons passer les joueuses en premier, nous l’avons dit dès le début. Et c’est pourquoi j’étais ici pour les écouter, pour parler avec elles, peut-être pour leur transmettre une partie de mon expérience et les aider à réfléchir stratégiquement à ce que cette soirée signifiait pour elle et de ce qu’elles allaient faire à partir de là. »

À l’instar des Bucks, mais également de pas mal d’autres joueurs NBA, les joueuses semblent vouloir aller plus loin que la « simple » action coup de poing. « Nous n’essayons pas seulement de faire une déclaration aujourd’hui », prévient Nneka Ogwumike, la président du syndicat des joueuses. « Nous essayons de trouver les mesures à prendre. Nous pensons pouvoir faire beaucoup plus pour créer un changement sérieux. »