Violences policières : le geste historique des Bucks

« Il est impératif que le pouvoir législatif de l’État du Wisconsin se réunisse à nouveau, après des mois d’inaction, et prenne des mesures significatives au sujet de la responsabilité policière, de la brutalité et de réforme de la justice pénale. » Telle est l’une des requêtes des Bucks, en amont du Game 5 face au Magic qu’ils ont boycotté.

Un message « pleinement » soutenu par les propriétaires de la franchise, Marc Lasry, Wes Edens et Jamie Dinan, qui réclament que « la lumière sur les injustices raciales qui se produisent devant nous » soit faite.

Les hommes du Wisconsin réclament ainsi une réponse forte des autorités après les coups de feu tirés, par un policier, sur Jacob Blake. C’est la raison pour laquelle ils ont voulu échanger, hier, avec le procureur général, Josh Kaul, ainsi que le lieutenant-gouverneur de l’État, Mandela Barnes.

« Ils voulaient juste savoir ce qu’ils pouvaient faire », a rapporté ce dernier à ESPN. « Ils étaient très motivés par l’idée d’un appel à l’action. Ils voulaient quelque chose de tangible, qu’ils pourraient faire à court et à long terme. Ils voulaient que ce boycott (ndlr : du match face au Magic) soit la première étape. »

Soutiens du procureur général et du gouverneur

Les Bucks peuvent déjà compter sur le soutien du gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, qui a retweeté la prise de parole de l’équipe en disant être en parfait accord avec son discours.

L’homme politique a appelé, il y a quelques jours, à ce que le pouvoir législatif forme une session extraordinaire en vue de pousser les élus à voter un ensemble de lois, englobant une réforme de la police. Cette démarche avait initialement été introduite en juin dernier, un mois après la mort de George Floyd, mais n’a pas encore été votée par l’assemblée législative de l’État dirigée par les Républicains.

« Nous avons l’occasion de rassembler les gens pour trouver des solutions », a déclaré cette semaine Robin Vos, le Républicain à la tête de l’assemblée locale. « Au lieu de cela, le gouverneur choisit à nouveau de dicter des politiques libérales qui ne feront qu’approfondir les divisions dans notre État. » Ambiance…

De son côté, le procureur général, Josh Kaul, a tenu à « saluer les Bucks – et maintenant toutes les équipes de la NBA qui ont boycotté leurs matchs – pour avoir élevé la voix, participé au dialogue sur ces questions et d’avoir fait connaître leurs préoccupations. Les Bucks ont, franchement, fait plus pour résoudre ces problèmes que Robin Vos ou Scott Fitzgerald (ndlr : sénateur républicain de l’État), je les applaudis donc pour avoir pris les devants et joué un rôle de leader dans le débat. »