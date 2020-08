Kristaps Porzingis reste à l’infirmerie

Comme dimanche soir, les Mavericks seront privés de Kristaps Porzingis pour affronter les Clippers ce soir, et c’est évidemment un coup dur pour Dallas obligé de bricoler avec un cinq de petite taille puisque dimanche, Rick Carlisle a débuté avec Trey Burke, Tim Hardaway Jr, Dorian Finney-Smith et Maxi Kleber pour épauler Luka Doncic.

Touché au genou droit, Porzingis ne souffre d’aucune lésion mais les soins et le repos ne lui permettent pas d’être en tenue ce soir. Les Mavericks ont aussi annoncé que Finney-Smith était incertain en raison de douleurs à la hanche. Un énième souci pour Carlisle qui compose déjà sans Courtney Lee, Dwight Powell, Jalen Brunson et Willie Cauley-Stein.

Côté Clippers, Pat Beverley pourrait effectuer sa rentrée, et ce serait un gros plus pour les Clippers pour harceler et limiter Doncic.