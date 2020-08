Le MVP de la nuit : Luka Doncic vient d’une autre planète

Il n’a que 21 ans, et on a l’impression d’avoir déjà tout vu et déjà tout écrit sur Luka Doncic. Pour ses premiers playoffs en carrière, le leader des Mavericks enchaîne déjà les exploits, et cette nuit, il a peut-être réalisé son meilleur match en carrière avec ses 43 points, 17 rebonds et 13 passes, et surtout le 3-points de la gagne au buzzer pour assommer les Clippers après prolongation. C’est son deuxième triple double en quatre matches, et seul Magic Johnson en avait fait autant pour ses débuts en playoffs.

Et pourtant, Luka Doncic souffre d’une entorse de la cheville. Et pourtant, les Clippers possèdent deux des meilleurs défenseurs de la NBA avec Paul George et Kawhi Leonard. Mais le Slovène est un guerrier et il a serré les dents tout le match. Il a grimacé, il a été soigné au bord du terrain et il a boitillé, mais il n’a rien lâché.

Il a envoyé trois airballs, il a perdu des ballons, mais sa confiance est inébranlable, et il n’a pas douté une seconde lorsqu’il a fallu prendre ce tir de la gagne à huit mètres après un step back.

« Il voit le match en 6G, et non en 5G. C’est le niveau au-dessus de ce que la plupart des gens voient. Son match vient d’une autre planète » s’enflamme Rick Carlisle en conférence de presse. « On sait que le gamin a le goût du spectaculaire. C’est quelqu’un qui vit pour ce genre de moment« .

« L’une des meilleures sensations que j’ai ressentie en tant que joueur »

Nouveau venu chez les Mavericks, Trey Burke a été essentiel dans la victoire des Mavs, et il découvre le phénomène. « Les très grands joueurs réalisent de très grandes actions. C’est un très grand joueur et il l’avait déjà prouvé dans ce championnat. »

Quant à Luka Doncic, il reconnaît que sa performance n’est pas commune. « C’est juste quelque chose d’unique, et c’est l’une des meilleures sensations que j’ai ressentie en tant que joueur. Je ne peux pas expliquer ce que j’ai ressenti. Non seulement lorsque le ballon est rentré, mais aussi lorsque toute l’équipe m’a foncé dessus. »

Une équipe qui ne fait qu’un derrière son leader. Une équipe qui, à l’image de son leader, n’a rien lâché lorsque les Clippers ont mené de 21 points en deuxième quart-temps, mais aussi lorsque les Clippers ont repris les commandes dans la prolongation. Ces Mavs-là ne doutent jamais, à l’image de Luka Doncic. Kristaps Porzingis est forfait ? Pas de problème, Trey Burke, Boban Marjanovic ou encore Seth Curry élèvent leur niveau de jeu. Quant à Luka Doncic, il joue 46 minutes. Son record en carrière, alors même qu’il a une entorse de la cheville.

« Ecoutez, il n’y avait rien qui puisse l’écarter du terrain. Il n’a cessé de me dire qu’il allait bien, et qu’il pouvait jouer autant de minutes qu’il le fallait » raconte Rick Carlisle. « Je n’ai même pas essayé de le sortir avant la fin du quart-temps. On en serait venu aux mains, et je n’étais pas dedans aujourd’hui. On avait besoin de lui sur le terrain. »

En fait, Luka Doncic se reposera sept minutes. Le staff médical sortira carrément l’attirail pour soulager sa cheville. C’était au début du 4e quart-temps, et comme les Mavericks tenaient le bon bout, il est sans doute resté plus longtemps que prévu sur sa chaise, le temps de se reposer et de reprendre des forces. Et ça paiera ensuite avec une fin de match incroyable où les joueurs se rendront coup pour coup.

« Les gars dont ne vous entendez jamais parler, en coulisses, ont fait un boulot incroyable avec moi samedi » souligne le héros du soir. « Je suis resté aux soins quasiment toute la journée. Ils m’ont aidé tout le temps, quels que soient mes besoins. Je n’étais évidemment pas à 100%, mais je pense que j’étais bien. »

Même « très bien » !