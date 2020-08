Le MVP de la nuit : Giannis Antetokounmpo frôle la perfection

Une fois de plus, les candidats au titre de MVP de la soirée ne manquaient pas, mais on a choisi le MVP en titre, Giannis Antetokounmpo pour sa performance face au Magic.

En seulement 31 minutes, la superstar des Bucks compile 35 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre avec un 12 sur 14 aux tirs ! Compliqué pour Orlando de résister à un tel phénomène, d’autant qu’il est le premier joueur de l’histoire des playoffs à sortir un match avec au moins 35 points et 10 rebonds à 85% aux tirs.

« J’ai juste essayé d’être davantage concentré. J’avais le sentiment d’avoir raté beaucoup de tirs faciles dans le Game 2 » rappelle la star des Bucks. « En débutant le match, je me suis dit que si j’étais proche du cercle, que si mon équilibre était bon ou que si je dépassais mon défenseur, il fallait que j’essaie de finir fort. Je ne pensais pas du tout au match parfait. J’étais focalisé sur le fait d’avoir le bon équilibre et de finir fort au cercle. »

Face à une formation privée de joueurs très athlétiques comme Jonathan Isaac, Aaron Gordon et Mo Bamba, puis de James Ennis, expulsé, le « Greek Freak » s’est régalé face à la défense du Magic, et il manquera ses deux seuls tirs du match après la pause, lorsque le match sera plié.

« Quand on joue la même équipe à trois reprises, on sait où on aura ses tirs. On sait comment ils vont défendre sur soi. On sait quoi faire quand on s’ouvre au cercle. On sait quoi faire quand on poste son défenseur. On sait quoi faire quand on remonte le terrain. On sait d’où va venir l’aide. Je ne dirais pas qu’on est plus à l’aise, mais on est plus attentif. J’étais prêt, et j’ai juste essayé de réaliser le bon geste. Et quand ils ne montaient pas sur moi, j’ai juste essayé d’aller au bout. » C’est finalement plutôt simple le basket…