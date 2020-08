Chris Mullin souhaite que Andrew Wiggins reste aux Warriors

Il y a deux mois, Tim Hardaway validait l’arrivée d’Andrew Wiggins aux Warriors, estimant que l’ancien ailier des Wolves était quasiment le joueur idéal pour évoluer aux côtés du fameux trio Curry-Thompson-Green.

« Il va beaucoup aider et faire beaucoup de choses que les gens ne l’imaginent pas capable de faire. C’est un excellent trade pour les Warriors parce que Wiggins avait besoin de venir dans une équipe où il serait la troisième ou quatrième option offensive. Il ne veut pas être dans une équipe où il est l’option n°1 ou n°2 car ça lui fait trop de pression à supporter. Il souhaite juste jouer au basket, s’amuser et ne pas avoir de pression sur les épaules. […] Il va exceller. Tout ira bien pour lui. »

Une analyse que partage un autre ancien membre du « Run TMC » : Chris Mullin, aujourd’hui consultant pour NBC Bay Area. L’ancien shooteur des Warriors a eu vent de rumeurs d’un possible échange d’Andrew Wiggins dans un « package » avec le deuxième choix de la Draft, et il ne pense pas que ce soit la bonne solution pour Golden State.

« On sait ce que Steph, Klay et Draymond apportent et ils sont parfaits. Pour Andrew Wiggins, c’est une super situation au regard de sa manière de jouer et sa personnalité. C’est quelqu’un de discret et calme, mais physiquement et athlétiquement, c’est le talent d’un numéro 1. Il peut exploser chaque soir, et être le meilleur joueur sur le terrain. »

Pour Chris Mullin, on ne peut pas sacrifier Wiggins après seulement 12 matches joués aux Warriors, d’autant qu’il y a désormais le 2e choix de la Draft pour choisir un très bon jeune ou servir de monnaie d’échange contre une star.

« Je lui donnerais du temps. J’aime le mélange créé, et je pense qu’il enlève de la pression au sujet de la Draft et qu’il permet de recruter ce qu’on veut pour avancer » poursuit Chris Mullin au micro du podcast Runnin’ Plays. « Il n’a jamais été vraiment à l’aise comme numéro 1 d’une équipe, et c’est donc le meilleur endroit pour lui. Ça colle parfaitement pour lui, et ça colle super bien pour les Warriors. Ils ont la puissance des stars avec Steph et Klay. Ils ont le leadership, la compétitivité et le coeur de l’équipe avec Draymond. Il est parfait avec eux. »

À l’arrivée d’Andrew Wiggins, Steve Kerr avait déjà prévenu que l’ancien Wolf était recruté en prévision du retour de Stephen Curry et Klay Thompson, et on voit donc mal les Warriors s’en séparer en octobre prochain.

« Minnesota avait besoin qu’il soit une star. Et nous n’allons pas lui demander d’être une star » prévenait l’entraîneur en février. « On ne va pas l’obliger à endosser ce rôle dans une équipe qui a déjà des stars. Ça fait une grosse différence. Il peut nous faire des cartons, mais ce qu’on attend de lui, c’est de l’énergie, de l’implication défensive et sprinter en contre-attaque ».