Selon Tim Hardaway, Andrew Wiggins va pouvoir briller aux Warriors

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée d’Andrew Wiggins en provenance des Wolves est suivie d’un concert de louanges à San Francisco. Après Steve Kerr, Ron Adams, Draymond Green ou encore Joe Lacob, c’est effectivement au tour de Tim Hardaway de dire tout le bien qu’il pense de l’ailier de 25 ans.

Invité sur les ondes de 95.7 The Game, l’ancienne gloire des Warriors du début des années 1990 ne doute pas de la réussite future du 1er choix de la Draft 2014. « Il va beaucoup aider et faire beaucoup de choses que les gens ne pensent pas [qu’il soit capable de faire]. C’est un excellent trade pour les Warriors parce que Wiggins avait besoin de venir dans une équipe où il serait la 3e ou 4e option offensive. Il ne veut pas être dans une équipe où il est [l’option n°1 ou n°2] car ça lui fait trop de pression [à supporter]. Il souhaite juste jouer au basket, s’amuser et ne pas avoir de pression sur les épaules. […] Il va exceller. Tout ira bien pour lui. »

Des débuts encourageants… dans une saison sans enjeu

Avant que la saison ne soit interrompue, « Wiggs » affichait des moyennes de 19.4 points, 4.6 rebonds et 3.6 passes (à 46% aux tirs et 34% à 3-points) en 12 matchs disputés avec sa nouvelle franchise. Un démarrage prometteur mais qu’il faut relativiser car les deux leaders offensifs habituels des « Dubs » n’étaient pas de la partie.

En effet, Stephen Curry n’a pu jouer qu’une fois à ses côtés tandis que Klay Thompson n’a même pas eu le temps de refouler les parquets, rupture des ligaments croisés oblige.

À ce propos, lors de son intervention à la radio locale, Tim Hardaway en a également profité pour évoquer la blessure de Klay Thompson, sur la touche depuis plus d’un an et qui ne rejouera pas avant le mois de décembre.

« Pour Klay, absent depuis plus d’un an, je pense que ça a rajeuni sa carrière. Ça ne fait aucun doute, ça a donné un coup de jeune à sa carrière. Il peut se reposer et ne pas revenir avant décembre, quand tout le monde sera en forme. À son niveau, la seule chose qu’il doit faire c’est se maintenir [en forme]. C’est idéal pour un joueur désormais, surtout à son âge. »

Que le meneur du « Run TMC » se rassure, la convalescence du « Splash Brother » semble bien se dérouler puisqu’il a été autorisé à reprendre l’entraînement, la semaine dernière. Une excellente nouvelle pour les Warriors, qui sortent certes d’un exercice 2019-20 catastrophique mais qui envisagent de retrouver les playoffs dès l’an prochain.