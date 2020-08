Kristaps Porzingis incertain pour le Game 2 face aux Clippers

Déjà expulsé lors du premier match pour deux fautes techniques, Kristaps Porzingis pourrait à nouveau être privé de parquet ce soir, cette fois à cause d’une douleur au genou droit, d’après ESPN.

Il s’agirait plus précisément d’une irritation qui pourrait le rendre incertain pour le deuxième acte, prévu ce soir à partir de 03h00 du matin, heure française.

À noter que l’intérieur letton, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en février 2018 lorsqu’il évoluait avec le maillot des Knicks, avait déjà dû être mis au repos forcé entre fin décembre et début janvier à cause de douleurs au genou droit. Dallas pourrait donc prendre toutes ses précautions et ménager son intérieur.

Patrick Beverley, touché au mollet, est également incertain du côté des Clippers.