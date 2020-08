Preview Playoffs 2020 : Denver (3) – Utah (6)

Et si c’était la série la plus difficile à pronostiquer de ce premier tour ? La plus serrée sur le papier ? Ce n’est pas impossible. Les deux formations possèdent quasiment le même bilan (46-27 pour Denver, 44-28 pour Utah) et une identité forte. Il y a des duels prestigieux à tous les postes et deux bons coaches aux commandes.

Néanmoins, ces deux équipes ont également des faiblesses, qui ont encore sauté aux yeux dans cette reprise à Orlando. Quoi qu’il en soit, on pourrait partir pour une série très accrochée, longue et disputée. Digne de leur dernier affrontement, absolument superbe, de Disney World.

MENEURS

Premier duel, premier choc. D’un côté Mike Conley, de l’autre Jamal Murray. Le premier a connu une première saison particulièrement compliquée à Utah. Il devait faire franchir un palier au Jazz, mais l’ancien des Grizzlies n’a jamais trouvé ses sensations. Très irrégulier et blessé (le Jazz jouait son meilleur basket sans lui…) avant la coupure, son retour dans la « bulle » s’est fait sans encombres. Mais on attend toujours le grand Conley, celui de Memphis. Les playoffs seraient le parfait moment pour qu’il affiche le niveau attendu.

En face, Jamal Murray revient d’une blessure et il manque de rythme. Un bémol pour les Nuggets, tant il avait été bon l’an passé en playoffs. Aura-t-il les jambes pour répéter des gros efforts plus de 30 minutes par match, pendant deux semaines ? Il le faut pour Denver.

On a donc deux meneurs de grande qualité, pas au sommet de leur forme. Lequel prendra l’ascendant sur l’autre ?

Égalité

EXTÉRIEURS

Comme Bojan Bogdanovic n’est pas dans la « bulle », Quin Snyder bricole un peu pour seconder Donovan Mitchell. C’est Royce O’Neale qui vient l’aider, pour le soulager du travail défensif. Mais les Nuggets sont, eux aussi, obligés de trouver des solutions car le précieux Gary Harris et l’énergique Will Barton sont toujours blessés. Longtemps privé de joueurs extérieurs pour cette reprise, Michael Malone a donc lancé Michael Porter Jr. et Torrey Craig.

Le premier a explosé avec de belles prestations offensives mais, même s’il va au rebond, sa défense est toujours aussi suspecte. Il est souvent en retard sur les rotations, provoquant ainsi des déséquilibres. Au milieu de tout ça, c’est donc à Donovan Mitchell de faire la différence, surtout si Gary Harris n’est pas là pour le gêner.

Avantage Utah

INTÉRIEURS

Bataille de poids lourds en perspective. Rudy Gobert aura la lourde tâche de contenir Nikola Jokic. Le Français va devoir limiter les fautes, ne pas sauter sur les feintes du Serbe et sortir pour éviter que son adversaire ne trouve la cible de loin. Mission très compliquée. Il devra également solliciter le pick-and-roll avec Donovan Mitchell, pour forcer Nikola Jokic à défendre et ne pas manquer des shoots faciles, près du cercle. Une partie de la série se joue ici, dans cette capacité à limiter l’impact du All-Star de Denver.

De l’autre côté, Joe Ingles et Paul Millsap devront faire pencher la balance. L’Australien n’a connu vraiment que deux bons matches dans la « bulle » et sans son apport de loin, Utah se mettra en difficulté, ne pouvant offrir d’espaces à son attaque. Joe Ingles va devoir prendre des responsabilités et des tirs. Quant à l’ancien du Jazz et des Hawks, il est parfois un peu en retrait et loin de son niveau, mais son entente avec Nikola Jokic compense.

Avantage Denver

LES BANCS

Les Nuggets ont perdu de la qualité sur le banc, en plaçant Michael Porter Jr. et Torrey Craig dans le cinq majeur. Mais les remplaçants restants permettent au banc de rester compétitif. Bol Bol, qui a fait des débuts remarqués dans la « bulle », mais aussi Jerami Grant, Monte Morris et Mason Plumlee. Si Gary Harris et Will Barton reviennent durant la série, cela n’accentuera que davantage l’énorme avantage des Nuggets dans ce domaine.

Car le Jazz va souffrir. Seul Jordan Clarkson semble réellement pouvoir sortir du banc et avoir de l’impact dans une série de playoffs. Derrière, c’est faible avec Georges Niang, Emmanuel Mudiay, Ed Davis ou encore Tony Bradley. Attention à la chute de tension côté Jazz, quand les titulaires devront souffler…

Avantage Denver

LES COACHES

Même s’il a des blessés, Michael Malone sait que son effectif est plus profond que celui du Jazz. Il a donc plus de moyens pour faire des différences et trouver des solutions. Néanmoins, Quin Snyder est un meneur d’hommes et il a déjà trois campagnes de playoffs d’affilée dans les jambes. Il saura appuyer où ça fera mal.

On devrait assister à une jolie bataille tactique entre deux coaches qui ont su forger une identité à leurs troupes.

Égalité

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La défense des Nuggets. Michael Malone a tiré la sonnette d’alarme : Denver est arrivé à Disney World sans sa défense. Les chiffres le prouvent : avec 121.7 points encaissés sur 100 possessions, les Nuggets avaient bien la pire défense de la « bulle » ! Ce qui est assez inquiétant avant d’entamer les playoffs, où la défense devient la principale clé pour gagner des séries.

Heureusement pour eux, le Jazz n’a pas brillé offensivement de son côté. L’absence de Bojan Bogdanovic pèse énormément et les coéquipiers de Rudy Gobert ont peiné pour mettre dedans à 3-pts. L’attaque du Jazz n’est pas la plus puissante de la ligue, surtout avec le Croate en moins.

Si Denver parvient à serrer les boulons et à maintenir, avec la qualité de son banc, un effort défensif constant et efficace, Donovan Mitchell va rapidement se retrouver seul à marquer et le Jazz va manquer de solutions.

SAISON RÉGULIÈRE

30 janvier 2020 : Denver – Utah (106-100)

5 février 2020 : Utah – Denver (95-98)

8 août 2020 : Denver – Utah (134-132, 2OT)

Denver 3-0

VERDICT

C’est une série passionnante, sur le papier, qui s’annonce. Les blessures et les absences défensives dans la « bulle » noircissent le tableau des Nuggets mais globalement, la formation de Michael Malone semble avoir un certain avantage, avec son secteur intérieur et son banc bien plus fourni.

Néanmoins, le Jazz reste une équipe solide et bagarreuse, qui peut rapidement transformer ce premier tour en traquenard physique pour Nikola Jokic et les Nuggets. Si Denver n’élève pas son niveau de jeu ou ne retrouve pas suffisamment vite ses extérieurs, et que le Jazz retrouve de l’adresse de loin, on peut imaginer vivre un Game 7.

Denver 4-2

CALENDRIER

Game 1 : lundi 17 août (19h30)

Game 2 : mercredi 19 août (22h00)

Game 3 : vendredi 21 août (22h00)

Game 4 : dimanche 23 août (03h00)

Game 5 : mardi 25 août (si besoin)

Game 6 : jeudi 27 août (si besoin)

Game 7 : samedi 29 août (si besoin)