La défense des Nuggets inquiète beaucoup

Alors qu’ils s’apprêtent à défier le Jazz au premier tour des playoffs, les Nuggets multiplient les sujets d’inquiétude et les doutes. Il y d’abord la santé de deux titulaires, Gary Harris et Will Barton. Le premier souffre de la hanche, et le second du genou droit. Mike Malone ne sait pas encore s’ils seront en mesure de revenir pendant la série face à Utah. Les deux n’ont pas joué la moindre minute pendant la fin de saison régulière.

L’une des conséquences de ces absences, c’est que la défense de Denver sur les extérieurs est catastrophique. Vendredi soir, les Raptors ont terminé la rencontre à 18 sur 35 à 3-points. Et ce n’est pas un cas isolé puisque les adversaires de Denver ont shooté à 45% à 3-points depuis la reprise.

« Nous possédons la pire défense de la « bulle », et nous n’avons vu aucun progrès dans le secteur défensif » regrette Mike Malone, interrogé par le Denver Post. « Communication, transition, pick-and-roll, 3-points… Peu importe comment vous appelez ça… C’est devenu un thème régulier, et ça me dérange. Vraiment« .

Le coach des Nuggets insiste vraiment sur la défense sur les tirs à 3-points. « Chaque soir, on prend 16, 17, 18 tirs à 3-points… Il y a un an, on était la meilleure équipe de la NBA pour défendre à 3-points. Aujourd’hui, c’en est presque comique de voir combien notre défense est mauvaise à 3-points. On va continuer de chercher et essayer de comprendre pourquoi ça persiste. »

« Les gars devraient en avoir marre que je répète les mêmes choses »

Clairement, l’absence de Gary Harris est préjudiciable. Même si Torrey Craig est un bon défenseur, la titularisation de Michael Porter Jr. crée des brèches dans la défense. Le rookie est en retard sur les rotations même s’il n’est pas le seul coupable. Pour Paul Millsap, il ne faut pas trop s’inquiéter. « Malgré les quelques derniers matches, je pense qu’on est déterminé. Je pense qu’on sait exactement ce qu’on a besoin de faire, surtout en playoffs. » En gros, dès l’entrée en playoffs, l’attention sur les détails et la motivation feront le reste.

Sauf que Mike Malone en doute… « Je ne compte pas là-dessus. Si ça arrive, c’est super. Je pense qu’on défend bien quand on s’investit, que c’est une priorité et qu’on en a envie. On n’a pas défendu dans chacun des huit matches. C’est comme un disque rayé. Les gars devraient en avoir marre que je répète les mêmes choses et que je donne toujours les mêmes raisons : les balles perdues et la défense à 3-points. Est-on capable d’inverser les choses ? Je l’espère et ce serait génial à voir. Mais je pense qu’il faudra que nos gars en prennent vraiment conscience et s’impliquent totalement. Si on veut tenir tête au premier tour à une talentueuse équipe du Jazz, il faudra très vite améliorer notre défense« .