DeMar DeRozan aimerait éviter de revenir dans une « bulle »

Pour DeMar DeRozan et pour les Spurs, comme également pour les Pelicans, les Kings, les Suns et les Wizards, puis bientôt les Grizzlies ou les Blazers, l’expérience de la « bulle » a pris fin.

L’arrière All-Star va pouvoir en sortir, quitter Disney World et Orlando afin de retrouver ses proches. Avant de tourner cette page, il a tenu à féliciter la NBA pour la réussite de son installation.

« Dans la bulle, il n’y a eu aucun cas positif, personne n’était en danger », a-t-il rappelé au San Antonio Express News. « C’était le plus important ici, la sécurité des joueurs et des staffs. Et ça a parfaitement fonctionné. »

Sauf que l’ancien joueur de Toronto aimerait tout de même éviter de répéter cette expérience la saison prochaine par exemple. Car c’est éprouvant moralement.

« C’est dur d’être loin de sa famille. C’est énorme de séparer tout le monde de tout. Il doit bien y avoir un moyen de nous faire sentir comme des êtres humains et pas seulement comme des machines qui font du sport. Je sais à quel point ça a été dur pour certains de manquer l’anniversaire de leurs enfants, de leur père, de leur mère, etc. Retirer ça des joueurs, ça touche l’état d’esprit. On devrait pouvoir rester connecté avec ceux qu’on aime. »

C’est un des enjeux avec une telle organisation, et c’est pourquoi la NBA se laisse le plus de temps possible avant de commencer à dessiner les contours de la saison 2020-2021.