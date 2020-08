Pour lancer la prochaine saison, la NBA attendra « le plus longtemps possible »

Reprise dans des conditions exceptionnelles, la saison 2019-2020 n’est pas encore arrivée à son terme que se pose déjà la question de la probabilité de disputer l’exercice 2020-2021. Avec ou sans fans ? Sous quelle forme ? La perspective de devoir recréer une « bulle » similaire à celle de Disney World resterait même envisagée.



Interrogé sur le sujet, Adam Silver devrait jouer la montre avant de se décider, en regardant ce qui va se faire à la rentrée dans le monde du divertissement sportif professionnel mais aussi du côté des universités qui vont tenter de générer au mieux de forts flux de population. Pour l’heure, tout en espérant un coup de pouce du destin, la NBA concentre ses efforts sur la façon dont les fans pourraient revenir au plus près de l’action.

« Nous sommes en plein dans la phase de planification, dans la mesure où nous avons des dizaines de scénarios en vue de la prochaine saison, a-t-il déclaré à Sports Illustrated. Notre première et plus grande priorité serait de trouver un moyen d’avoir des fans dans nos salles. Nous continuons d’examiner toutes les différentes méthodes de test. Nous sommes au courant des développements de vaccins, d’antiviraux et d’autres protocoles concernant la possibilité de rassembler les gens dans les stades. Nous étudions ce que font les universités qui cherchent à faire revenir des milliers d’étudiants sur les campus. Nous allons essayer de trouver le bon équilibre entre attendre le plus longtemps possible, afin de disposer des meilleures informations possibles au moment où nous prenons la décision, et reconnaître qu’à un moment donné, nous devons commencer à verrouiller les plans. Nous aimerions trouver un moyen de jouer devant les fans, mais il est encore trop tôt pour savoir à quel point c’est réaliste. »

Du fait de l’absence de fans, Silver a également rappelé que la « bulle » n’était pas un choix viable sur la durée et qu’elle a presque coûté autant à la NBA qu’en cas d’annulation pure et simple de la fin de saison. A l’heure actuelle, à part restreindre le nombre de personnes dans les tribunes, il existe peu de recours. La ligue essaie donc d’avancer sur la piste de tests rapides avec les sociétés concernées.

« En raison de l’importance de notre expérience à Orlando en ce moment, nous sommes en discussion avec des dizaines de sociétés de test. Nous étudions toutes sortes de nouveaux tests rapides et relativement peu coûteux. Si ces tests sont couronnés de succès et arrivent sur le marché, cela nous ouvrira également davantage de possibilités pour faire entrer les fans dans les salles. »