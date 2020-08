Timothé Luwawu-Cabarrot, le dernier produit Made in Brooklyn

Kevin Durant, Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie en moins, Timothé Luwawu-Cabarrot savait qu’il allait récupérer du temps de jeu et pouvoir jouer un rôle important en cette fin de saison. Ce qu’on n’imaginait pas, c’est qu’il s’imposerait comme un pilier d’une équipe qui affiche un bilan de 5 victoires pour 2 défaites.

Prolongé juste avant la coupure de la saison, le Français tourne à 14 pts de moyenne dans la bulle, et il confirme que les Nets ont le nez pour dénicher de bons joueurs et les former. « Il y a une volonté et un niveau de compétence pour tenter d’essayer de développer les joueurs à un niveau élevé » explique Jacque Vaughn au New York Post. « Une grande partie de tout ça est liée au fait d’avoir une approche globale de la personne. Il ne s’agit pas uniquement de tenir compte du terrain, mais aussi d’en prendre soin en dehors des terrains. »

A l’instar de Joe Harris ou de Dinwiddie, « TLC » a profité de ce système, mais aussi des absences, pour saisir sa chance. Et surtout confirmer. « Quand mon rôle est de scorer, de chercher des points et de faire en sorte qu’on marque, je vais le faire. Pareil quand je dois stopper mes adversaires en défense. Je dois juste être prêt quand j’ai le ballon en main, et je le ferai. Je ferai tout ce qu’il faut pour gagner. »

Pour réussir cette reprise, Luwawu-Cabarrot avait choisi de rester sur place plutôt que de rentrer en France, et ça porte ses fruits. « J’ai simplement travaillé sur mon jeu, mes 3-points, mon dribble, l’attaque du cercle, l’attention en défense… J’ai regardé des vidéos, discuté avec les coaches et appris les systèmes. J’ai essayé de passer le plus de temps possible dans les installations pour être prêt si une opportunité se présentait. »

Et elle s’est présentée, et après des passages à OKC, Chicago et Cleveland, il a peut-être trouvé l’équipe idéale pour vraiment s’installer en NBA. Comme Harris et Dinwiddie.