Timothé Luwawu-Cabarrot, le rescapé des Nets

Dans 40 des 50 États, les chiffres du Covid-19 continuent d’augmenter, semaine après semaine, et les États-Unis vont rapidement atteindre la barre des trois millions de cas sur leur sol pour plus de 130 000 décès.

C’est le pays le touché au monde, et Timothé Luwawu-Cabarrot explique que sa famille et ses proches ne comprennent pas comment les Etats-Unis ont pu en arriver là.

« Ils me posent vraiment des questions sur ce qu’il se passe, pourquoi le virus est toujours là, pourquoi on ne fait pas ici ce qu’on a fait en France, surtout que c’est un pays évolué » raconte le Français dans une visioconférence avec le New York Post. « Je leur dis simplement la vérité. Je leur dis que parfois les gens ne sont pas responsables et sont dehors, sans masque, ni gant, et qu’ils ne font pas attention à tout ça. Ils sont surpris et choqués. »

Au quotidien new-yorkais, l’ailier français des Nets raconte ainsi les conditions totalement différentes du confinement en France, avec l’interdiction de sortir sans autorisation signée et pièce d’identité, avec un système d’amendes… Le tout pendant deux mois. « C’était quelque chose d’important là-bas, et ils ont été vraiment surpris et choqués que nous n’ayons pas ça ici. »

Contrairement à d’autres joueurs européens, « TLC » est de son côté resté à Brooklyn, et désormais il va prendre la direction de Disney World. Il fait presque figure de « survivor » dans cet effectif décimé entre les blessures et les maladies. D’autant qu’il est passé par toutes les situations : coupé pendant la présaison, signé en « two-way contract » et finalement prolongé pour plusieurs saisons.

« J’imagine que je vais jouer 4 ou 5 à un certain moment » anticipe-t-il à propos des absences de DeAndre Jordan, Wilson Chandler et Nic Claxton. « Mon rôle restera le même : je vais simplement aider davantage dans la raquette et reste aux côtés de Jarrett Allen, et parfois j’aurais à faire leur sale boulot habituel. »