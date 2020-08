Pour leurs « retrouvailles », Jimmy Butler a mangé T.J. Warren

Sept mois après leur altercation et les « mots doux » qui avaient suivi dans la presse, Jimmy Butler et T.J. Warren se retrouvaient sur un parquet. Et il va falloir qu’ils s’y habituent puisqu’ils pourraient s’affronter neuf fois en trois semaines ! En effet, le Heat et les Pacers, actuellement 4e et 5e à l’Est, se rencontrent deux fois cette semaine, et si le classement n’évolue pas, ils seront adversaires au premier tour à partir de lundi.

On n’en est pas encore là, et lundi soir,Jimmy Butler effectuait son grand retour sur les terrains, justement face à son « ennemi » T.J. Warren. L’ailier des Pacers n’est rien de moins que le meilleur marqueur dans la « bulle » avec 34.9 pts/m, et c’était le test idéal pour Jimmy Butler. Un test réussi puisqu’il a carrément mangé son adversaire. À 25 reprises, il a défendu sur lui, et T.J. Warren s’en sort avec 2 points à 1 sur 3 aux tirs face à Jimmy Butler !

À l’arrivée, Miami s’impose dans les grandes largeurs (114-92) et Jimmy Butler gagne par K.O. sur le plan individuel : 19 points, 11 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, contre 12 points et rebonds pour T.J. Warren, limité à 5 sur 14 aux tirs en 29 minutes.

« La richesse de notre équipe est évidemment un point fort important, et la raison de nombreuses variétés en attaque, mais ne vous méprenez pas, Jimmy Butler est notre go-to-guy » souligne Erik Spoelstra surESPN. « Et on l’a vu ce soir. Je me fous de son pourcentage aux tirs. Il a dicté le match. Le ballon est passé par lui. C’est la définition même du go-to-player : c’est quand l’attaque sait où doit aller le ballon et qu’il fait les bonnes actions. »

« En ce moment, tout ce qui touche à la NBA est bon. On en a besoin. On a besoin de compétition. L’essentiel de cette rivalité entre Butler et Warren était juste dans la presse, et qui s’en préoccupe vraiment ? »

Jimmy Butler préfère ne pas en faire une affaire personnelle. « On lui a simplement rendu les choses compliquées. Il était chaud dernièrement, mais quand vous affrontez le Heat, on a toujours quelque chose en réserve. »

Beau joueur, T.J. Warren reconnaissait la supériorité de Miami, et les Pacers n’ont d’ailleurs toujours pas battu le Heat cette saison. « Ils nous ont agressés d’entrée, et ils sont très bien coachés. Je dirais qu’ils avaient un bon petit plan sur nos écrans sur le porteur de balle. On doit être capable de faire les bons ajustements en attaque. Mais je le répète, on a eu de bonnes opportunités, mais on n’a simplement pas mis dedans ce soir. On ne peut pas baisser la tête. C’est juste un match et il en reste beaucoup à jouer. »

Cette rivalité pourrait donc animer le premier tour des playoffs, et Erik Spoelstra l’accepte volontiers.

« En ce moment, tout ce qui touche à la NBA est bon. On en a besoin. On a besoin de compétition. L’essentiel de cette rivalité entre Butler et Warren était juste dans la presse, et qui s’en préoccupe vraiment ? Je sais que c’était il y a des mois, mais on est là pour finir la saison, sur le point de disputer les playoffs au coeur d’une pandémie mondiale. Aujourd’hui, tout se passe bien, et si cette histoire permet d’intéresser les gens, alors OK« .