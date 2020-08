Jimmy Butler forcé de changer de maillot avant le match

Scène insolite sur le parquet avant le match opposant Miami à Denver. Alors que Jimmy Butler s’apprêtait à démarrer la rencontre avec un maillot sans aucun flocage, les arbitres ont contraint le joueur à en changer afin de pouvoir débuter la partie, appliquant le règlement de la NBA qui avait refusé la décision du joueur du Heat.

« Sans message ni nom, je reviendrais à celui que je suis. Si je n’étais pas celui que je suis aujourd’hui, je serais une personne noire quelconque. Je veux que mon message aille dans ce sens. On a tous les mêmes droits, peu importe qui nous sommes », avait notamment déclaré l’intéressé pour justifier son choix.

La NBA et le syndicat des joueurs avaient négocié des messages à la place des noms des joueurs pour la reprise, mais n’avaient pas pensé à l’option de ne mettre ni l’un ni l’autre.

Meyers Leonard reste debout pour son frère

Jimmy Butler a donc dû retourner sur le banc, enfiler un maillot avec inscrit « Butler » au dos avant de revenir sur le terrain et attaquer le match. L’ancien des Bulls, des Wolves et des Sixers est donc obligé de porter un maillot avec son nom, mais il a réussi à faire passer son message, et il réessaiera peut-être au prochain match.

L’avant-match a également été marqué par le geste de Meyers Leonard, qui a décidé de ne pas se mettre à genou avec ses coéquipiers durant l’hymne national. L’intérieur du Heat a expliqué avoir longuement réfléchi ces derniers jours et soutient le mouvement « Black Lives Matter » mais aussi l’armée américaine où officie son frère.

« Je suis conscient qu’il peut y avoir des critiques. Je le comprends. En même temps, je pense au fond de moi que j’ai fait la chose juste. Notre monde n’est pas noir ou blanc. Il y a une règle qui dit que si on ne met pas un genou à terre, on n’est pas pour le mouvement Black Lives Matter. Ce n’est pas vrai. Je comprends que le genou à terre ne concerne pas le drapeau et l’armée, mais pour moi, c’est le cas. Par rapport à mes expériences et ma vie, c’est ça que ça représente pour moi. J’espère que les gens qui ne me connaissent pas pourront soit se renseigner ou demander des explications. J’ai fait ce qui était juste à mes yeux » a-t-il ainsi expliqué.