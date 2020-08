T.J. Warren est toujours sur sa planète

Après son premier mauvais match dans la « bulle » face aux Suns (16 points à 7/20 au shoot), on attendait de savoir si T.J. Warren allait repartir vers de nouvelles grosses performances ou simplement rentrer dans le rang.

Les Lakers ont trouvé et même subi la réponse puisque l’ailier des Pacers a inscrit 39 points à 15/22 au shoot dans la victoire d’Indiana. « Il est sur une autre planète en ce moment », décrit Victor Oladipo pour ESPN. « Il est tellement concentré, je n’ai pas besoin de l’encourager : il va marquer peu importe le défenseur devant lui. »

La fin de rencontre le prouve. Dans les 90 dernières secondes, T.J. Warren a passé un 7-0 à LeBron James et compagnie, avec deux paniers à mi-distance et un shoot primé devant Anthony Davis.

Des tirs pas faciles, mais il est tellement brûlant que rien ne l’arrête.

« J’aurais pu faire une action moi-même, mais c’est le basket : il faut donner la balle à celui qui est chaud », poursuit Victor Oladipo. « Si un joueur est bon, donnez-lui la balle. Il faut lui faire confiance en fin de match. »

Avec 34.8 points de moyenne à 60 % de réussite au shoot et 55 % à 3-pts dans la « bulle », quel est le secret de T.J. Warren ? L’ancien de Phoenix a toujours été un bon scoreur, mais jamais dans de telles proportions.

« J’ai beaucoup bossé durant l’intersaison. Pendant la suspension de la saison, j’ai eu du soutien aussi, avec ma famille et mes amis. De plus, j’ai pris plus de temps pour moi-même. Je suis davantage dans la méditation. »