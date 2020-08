Toujours sur un nuage, T.J. Warren (39 points) achève les Lakers dans le « money time » !

Malgré un démarrage une nouvelle fois poussif, les Lakers s’en remettent à leur duo LeBron James – Anthony Davis pour infliger un 9-0 aux Pacers et prendre les commandes de la partie (13-10). Cependant, le réveil de T.J. Warren va complètement changer la donne.

Le meilleur marqueur de la « bulle » va effectivement inscrire 18 points dans le seul premier quart-temps pour permettre à son équipe de s’envoler au score (28-17). Et lorsque ses coéquipiers et lui se décident à rater des tirs, JaKarr Sampson est présent au rebond pour signer deux claquettes-dunk tout en férocité. Après douze minutes, Indianapolis vire donc en tête (34-24).

LeBron James royal

Bien en jambes ce soir, James se démultiplie pour ramener Los Angeles à hauteur. Son impact sur le jeu californien est indéniable et son énergie est contagieuse, tant offensivement que défensivement. L’écart entre les deux formations se réduit ainsi progressivement (40-38).

Grâce au 3/4 à 3-points de Quinn Cook en sortie de banc, les « Purple and Gold » parviennent finalement à repasser devant. À l’intérieur, Myles Turner est bien impuissant face à la raquette de L.A. mais, heureusement, Victor Oladipo est lui en forme. Il ne peut pourtant pas empêcher sa franchise de regagner les vestiaires en courant après le score (59-54).

La seconde mi-temps débute sur un rythme peu enlevé. Souvent trappé, peu agressif et en délicatesse avec son tir, Anthony Davis a complètement disparu des radars depuis le premier quart-temps. Les Pacers en profitent pour reprendre l’avantage (62-61).

S’ensuit dès lors un mano-a-mano entre les deux équipes, qui se rendent coup pour coup. La sortie de LeBron James va toutefois aider les hommes de Nate McMillan à s’installer en tête, malgré l’apport intéressant de Talen Horton-Tucker en face. À douze minutes de la fin, ils mènent ainsi de peu (87-81).

T.J. Warren, l’assassin silencieux

Les bienfaits provoqués par la présence du « King » se confirment à l’entame de l’ultime période puisque les Lakers remettent les compteurs à égalité (90-90). Dominateurs au rebond, appliqués en défense et patients en attaque, les joueurs de L.A. semblent poser petit à petit leurs griffes sur cette rencontre. Pour autant, la franchise de l’Indiana n’abdique pas et, à six minutes du terme, tout reste à faire (100-100).

Le « money-time », moment choisi par T.J. Warren pour se rappeler au bon souvenir de ses adversaires. Coup sur coup, l’ailier va inscrire deux paniers déterminants en tête de raquette, malgré la bonne défense d’Anthony Davis puis de Quinn Cook (111-108). À dix secondes de la fin, il va carrément planter un tir à 3-points sur le nez d’« AD » (114-108) !

Suffisant pour achever les « Purple and Gold » et leur infliger leur 3e défaite d’affilée (116-111). Warren termine finalement à 39 points, à 15/22 aux tirs et 5/8 derrière l’arc !

Dans son sillage, le « back-court » composé de Malcolm Brogdon (24 points, 5 rebonds, 6 passes) et Victor Oladipo (22 points, 7 rebonds, 5 passes) a également été précieux pour Indianapolis.

Du côté de Los Angeles, LeBron James (31 points, 8 rebonds, 7 passes) a tout tenté. Épaulé par Quinn Cook (21 points) et Dwight Howard (10 points, 12 rebonds), il ne pouvait cependant rien avec un Anthony Davis limité à 8 points et 8 rebonds. Depuis ses 42 unités marquées face au Jazz, l’intérieur tourne à seulement 11.3 points de moyenne et ne met plus un pied devant l’autre offensivement. Pas rassurant, à un peu plus d’une semaine du début des playoffs…