Carmelo Anthony dans le Top 15 des meilleurs marqueurs de l’histoire

Il n’avait besoin que de sept et neuf points pour dépasser John Havlicek puis Paul Pierce au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. Avec 20 points inscrits à 6/13 au shoot contre les Sixers, ce fut donc une formalité pour Carmelo Anthony.



L’ailier des Blazers est donc désormais le 15e marqueur de l’histoire avec 26 411 points, devant « Hondo » (17e avec 26 395 points) et « The Truth » (16e avec 26 397 unités), les deux meilleurs scoreurs de l’histoire des Celtics.

« C’est un honneur », a réagi Melo après la rencontre. « Je suis chanceux de pouvoir continuer de jouer. Je suis dans le Top 15, mais je ne prends pas ça pour acquis. Il y a des grands joueurs dans ce classement. Mais c’est un peu bizarre de fêter ça pour l’instant, c’est génial et je ne veux pas minimiser ça, mais on est toujours en pleine bataille. On a encore beaucoup à accomplir. »

Sans qualification pour les playoffs, qui passera forcement par un barrage, ce beau moment contre Philadelphie n’aura effectivement pas le même goût pour l’ancienne star de Denver ou New York.

Quant à la quatorzième place, elle reste la propriété de Tim Duncan (26 496 points). Anthony a donc besoin de 86 points pour dépasser la légende des Spurs, mais comme il ne reste que deux matches à jouer pour Portland, ce sera pour la saison prochaine. S’il trouve une équipe…