Officiel : la 8e place se jouera sur un barrage à l’Ouest

C’est officiel depuis cette nuit, il y aura un barrage entre les 8e et 9e de la conférence Ouest pour la dernière place en playoffs. Quatre équipes restent en lice : Memphis, Portland, San Antonio et Phoenix. Les Grizzlies sont actuellement 8e avec un bilan de 33 victoires pour 38 défaites, suivis de Portland (33v-39d), San Antonio (31v-38d) et Phoenix (31v-39d). Aucune équipe, même Memphis, n’est assuré de disputer ce barrage.

Voici leur calendrier pour la fin de saison :

Memphis : Boston et Milwaukee.

Portland : Dallas et Brooklyn.

San Antonio : Houston et Utah.

Phoenix : OKC, Philadelphie et Dallas.

Memphis a son destin entre les mains

Pour le tie-breaker, c’est à la fois compliqué et simple puisque les équipes ne termineront pas avec le même nombre de matches. Memphis et Phoenix vont jouer 73 matches, les Blazers finiront avec 74 rencontres et les Spurs n’en joueront que 71. Seuls les Suns et les Grizzlies peuvent donc finir avec un bilan identique, et être départagés via le tie-breaker. C’est Memphis qui a la main avec un bilan de 3v-1d en saison régulière.

La première manche du play-in aura lieu samedi 15 août à 21h30 (heure française). Si le 8e s’impose, il se qualifie pour les playoffs. Si le 9e l’emporte, la deuxième manche décisive aura lieu dès le lendemain à 23h30, le dimanche 16 août. Les playoffs débutent lundi 17 août…

A l’Est, pas de play-in puisque les Wizards étaient déjà éliminés après leur revers face aux Pelicans. En revanche, on connaît déjà deux affiches du premier tour : Milwaukee – Orlando et Toronto – Brooklyn.