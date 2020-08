La prochaine saison NBA sera-t-elle obligée de chevaucher les Jeux olympiques de Tokyo ?

Reportés, les Jeux olympiques de Tokyo doivent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021. Même si Yoshiro Mori, le président du comité d’organisation, a confié qu’il faudrait au préalable un vaccin ou un traitement.

Pour la NBA, les Jeux olympiques sont en tout cas une borne complexe. C’est parce que la ligue souhaite pouvoir tenir son calendrier de 82 matchs, plus les playoffs, et permettre à ses stars de participer à la compétition que la date du 1er décembre a été mise en avant. Soulevant l’inquiétude du syndicat des joueurs…

Dans ces conditions, ESPN explique que beaucoup de dirigeants pensent que le calendrier de la prochaine saison ne pourra pas tenir compte des Jeux olympiques de Tokyo, ou devra au pire les contourner.

Pour éviter une catastrophe financière pour les clubs, la meilleure piste sera peut-être de repousser la saison de quelques semaines ou quelques mois, histoire de permettre la mise sur le marché d’un vaccin, qui permettrait le retour des fans dans les salles. Évidemment, cela ferait alors chevaucher la saison NBA avec les JO, et l’idée serait alors de mettre en place une pause d’un mois dans le calendrier, afin de ne pas bloquer les joueurs en juillet/août.

C’est peut-être la « moins mauvaise » des solutions pour la NBA sur le plan économique, même s’il semble douteux de voir les superstars de la ligue se lancer à fond dans les Jeux olympiques pendant une pause de la saison.

De toute façon, ces discussions sont fluides et continuent d’évoluer, la plupart des propriétaires n’étant pas du tout intéressés par les JO, qui ne leur rapportent rien, tandis que la ligue et les joueurs sont eux plus attachés à l’exposition et/ou aux bénéfices sportifs engendrés par les Jeux olympiques.

Et ce scénario repose aussi sur le développement rapide d’un vaccin efficace, ce qui est loin d’être assuré…