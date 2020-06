Le syndicat des joueurs surpris par les dates de la prochaine saison

Lors de l’annonce des détails de la reprise de la saison, la NBA a aussi dévoilé les dates-clés de la prochaine saison, et on a ainsi appris que les « training camp » débuteraient dès le 10 novembre, moins d’un mois après le possible Game 7 des Finals, avec une reprise de la saison fixée au 1er décembre.

Un timing qui ne convient pas aux joueurs. « J’ai été surprise de voir ça » a ainsi déclaré Michele Roberts, la directrice du syndicat des joueurs, laissant entendre que c’est beaucoup trop tôt et qu’en l’état, les joueurs s’y opposeraient. Pour la NBA, cette intersaison très courte se justifie pour plusieurs raisons.

D’abord, il s’agit de permettre aux huit équipes absentes d’Orlando de retrouver les terrains le plus vite possible après neuf mois sans jouer. Ensuite, cela permet de finir la saison aux alentours du 15 juillet, et ainsi de permettre aux meilleurs joueurs de participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Enfin, cela évite que la fin de la saison NBA se télescope avec des événements majeurs de la NFL comme la Draft, la « free agency » et le début de saison.

Pour l’instant, les discussions sur les dates de la prochaine saison attendront puisque ce vendredi, le syndicat est appelé à voter pour le plan de reprise.

Chris Paul, président de la NBPA, était au cœur des discussions et ça ne devrait donc être qu’une formalité.