Officiel : la NBA reprend le 31 juillet !

Soumis aux votes des propriétaires, le plan de reprise de la NBA a été sans surprise acceptée ce jeudi à 29 voix contre 1, annonce ESPN, et la saison va donc reprendre le 31 juillet prochain du côté d’Orlando, et plus précisément de l’ESPN Wide World of Sports Complex situé au cœur de Disney World. Selon The Athletic, seul Portland a voté contre, alors même qu’ils sont invités à participer à cette fin de saison.

Le syndicat des joueurs tiendra une conférence demain pour également approuver ce plan de reprise de la saison.

À l’arrêt depuis le 11 mars dernier en raison de l’épidémie du Covid-19, la NBA a opté pour une formule inédite puisqu’elle a choisi de réunir 22 équipes en un seul lieu pour une fin de saison en trois étapes.

LA FORMULE

– Huit matches de saison régulière par équipe

– Un tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence

– Des playoffs classiques au meilleur des sept manches

QUELLES ÉQUIPES CONCERNÉES ?

– EST : Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn, Orlando et Washington

– OUEST : LA Lakers, LA Clippers, Denver, Houston, Utah, OKC, Dallas, Memphis, Portland, New Orleans, San Antonio, Sacramento et Phoenix

LE TRAINING CAMP

Les camps d’entraînement débuteront le 30 juin, les équipes devant se rendre à Orlando à partir du 7 juillet.

LE TOUR PRÉLIMINAIRE

À l’issue des huit matches de saison régulière, le 8e et 9e formations de chaque conférence s’affronteront ensuite pour décrocher le dernier ticket pour les playoffs. À condition qu’il n’y ait pas plus de 4 victoires d’écart entre le 8e et le 9e. Si c’est le cas, le 8e sera directement qualifié.

S’il y a moins de quatre victoires d’écart, les 8e et 9e s’affrontent au meilleur des deux manches : si le 8e gagne un match, il est qualifié mais si le 8e perd les deux matches, le 9e est qualifié.

LA LOTTERY, LA DRAFT ET LA FREE AGENCY

La « lottery » qui détermine l’ordre du choix de la Draft se déroulera à la fin de la saison régulière, plus exactement le 25 août. Pour la Draft, il faudra attendre octobre, et la fin de la saison. Ce sera le 15 octobre.

Quant à la « free agency », elle débutera dans la foulée, le 18 octobre.

Selon The Athletic, le timing sera ensuite serré puisque la NBA aimerait débuter les camps d’entraînement de la prochaine saison le 10 novembre, pour une ouverture de la campagne à partir du 1er décembre.