Reprise de la saison : l’impatience est grandissante chez les joueurs

« Il est temps, il est temps… », répète Michele Roberts, la présidente du syndicat des joueurs. Il est « temps » d’en savoir plus sur la suite des événements et sur cette hypothèse d’une reprise de la saison fin juillet, au complexe ESPN Wide World of Sports d’Orlando.

Toute la semaine durant, la directrice de l’union des joueurs veut prendre le pouls du sentiment général au sein des acteurs NBA avec des entretiens en ligne équipe par équipe. Et sans surprise, l’envie dominante qu’elle constate déjà est « qu’ils veulent vraiment rejouer. Cela fait deux mois et demi qu’on se demande ‘Et si ?’. Mes joueurs ont besoin d’un certain niveau de certitude. Je pense que tout le monde en a besoin. »

Les premiers échos recueillis par Michele Roberts sont donc positifs au regard du scénario discuté autour d’un camp d’entraînement initial avant de rejoindre la « bulle » floridienne. Cette idée devrait être au centre des discussions du conseil d’administration de la ligue, qui doit se réunir vendredi prochain.

Pas besoin de vote

La responsable estime que le syndicat sera en mesure de donner son avis sur ces plans quand la ligue publiera ces nouvelles directives, grâce aux négociations collectives qui ont déjà eu lieu par l’intermédiaire d’un groupe de travail conjoint et aux appels virtuels qu’elle organise avec chaque équipe cette semaine.

Selon elle, un vote au sein du syndicat ne sera d’ailleurs pas forcément nécessaire pour valider ces plans.

« Si nous pensions avoir besoin d’un vote, nous le ferions. Si nous ratifions le CBA (la convention collective), nous avons besoin d’un vote. Mais notre méthode privilégiée est de parler aux gens ou simplement de les faire parler avec nous. Ensuite, si nous avons une idée de ce qu’est le sentiment, nous pouvons aller de l’avant. Nous parlons à nos joueurs et nous trouvons une solution. Il faut que ça se sache parce que nos gars ont besoin de savoir. »