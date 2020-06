La NBA va proposer aux propriétaires un scénario de reprise à 22 équipes

C’est jeudi que les propriétaires voteront pour le scénario de reprise de la saison, du 31 juillet au 12 octobre.

Et après avoir multiplié les consultations, Adam Silver a bien dessiné une reprise à 22 franchises, à savoir les 16 équipes actuellement dans le Top 8 de chaque conférence (Milwaukee, LA Lakers, Toronto, LA Clippers, Boston, Denver, Utah, Miami, Oklahoma City, Houston, Indiana, Philadelphie, Dallas, Memphis, Brooklyn et Orlando), ainsi que les équipes étant à moins de six victoires des playoffs. Il s’agit de Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio et Phoenix à l’Ouest, et de Washington à l’Est.

Il s’agit d’un scénario intermédiaire, celui à 16 équipes pour un retour directement en playoffs ne permettant pas de préparer au mieux la postseason, en plus d’être financièrement désavantageux, tandis que celui à 30 équipes étant compliqué d’un point de vue sanitaire, et obligerait à multiplier les matchs sans enjeu.

La « lottery » en août

Les 22 équipes convoquées dans la « bulle » d’Orlando finiraient leur saison régulière en jouant huit matchs chacune, les 8e et 9e formations de chaque conférence s’affrontant ensuite pour l’ultime strapontin en playoffs.

Techniquement, s’il y a plus de quatre victoires d’écart entre le 8e et le 9e, le 8e sera automatiquement qualifié. Par contre, s’il y a moins de quatre victoires d’écart, il y aura bien un affrontement, le 9e devant battre deux fois le 8e pour lui prendre sa place, alors que le 8e n’aura qu’à l’emporter une seule fois pour la conserver.

Alors que la « lottery » de la Draft et le « Draft Combine » auront lieu en août, et la Draft sûrement en octobre, la NBA va également proposer différentes mesures sanitaires pour cette reprise.

Les joueurs ne pourront ainsi pas se doucher à la salle et devront le faire dans leurs hôtels respectifs, les joueurs sur le banc seront séparés et les joueurs inactifs seront en tribune. De plus, les joueurs n’auront pas le droit d’avoir leurs familles à leurs côtés avant le début des playoffs.